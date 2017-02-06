Очень дорогой Renault: старый хэтчбек по цене спорткара

Этот Renault 5 Turbo 2 уйдет с молотка более чем за сотню тысяч долларов!

Название Renault 5 рождает совершенно определенные ассоциации — массовый переднеприводный хэтчбек, появившийся в начале семидесятых и завершивший свою карьеру в середине девяностых. Но стоит добавить сюда слово «Turbo» — и картина поменяется. Среднемоторная компоновка, задние ведущие колеса, широченные колесные арки и бойцовский характер — такова специальная модификация, выпущенная ограниченным тиражом и нынче имеющая коллекционную ценность.

Renault 5 Turbo, дедушка «горячего» хэтчбека Clio V6, был рожден в 1980 году для раллийной омологации при участии легендарного дизайнера Марчелло Гандини из ателье Bertone, который, в частности, создал облик суперкара Lamborghini Miura. Машин первой серии со 160-сильной «турбочетверкой» было выпущено 1800 экземпляров, а чуть упрощенная и доступная (Turbo 2) оказалась более массовой — построили почти 3200 автомобилей. Тем не менее даже отлично сохранившиеся «двушки» сейчас в цене.

Белый спорткар 1983 года выпуска за свою жизнь проехал всего 5964 км и явно находится в состоянии, подобающем коллекционному автомобилю. На аукционе Sotheby's за него, как ожидается, выручат приличную сумму — согласно прогнозам, от 75 000 до 95 000 евро, что эквивалентно 81 000 — 102 500 долларов.

Подразделение Jaguar Land Rover Classics объявило о выпуске ограниченной партии Рейндж Роверов первого поколения. Всего отреставрируют десять вседорожников и продадут их за баснословную цену.

Недавно мы рассказывали о реставрации и доработке классического вседорожника Toyota Land Cruiser FJ45 американской компанией The FJ Company.

Фото: RMSothebys