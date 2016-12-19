«Оквадраченный» без крыши: Mercedes-Benz анонсировал очередной супер-Гелендваген

Кажется, что современный G-класс уже представлен во всех возможных вариациях, но это не так. Компания анонсировала новую версию, представляющую собой вместилище самых экстремальных решений.

Самые впечатляющие современные модификации «гелика» — это, разумеется, Mercedes-AMG G 65 — монстр с 630-сильным наддувным двигателем V12 и базовым ценником в 21 050 000 рублей, а также супервседорожник G 500 4x4² с 450-миллиметровым дорожным просветом и «битурбовосьмеркой» объемом 4,0 л. До недавних пор в линейке немецкой марки не было машины, которая объединяла бы в себе ключевые особенности вышеупомянутых версий (снятый с производства G 63 AMG 6x6 не в счет — у него мотор V8), но она появится и уже скоро.

Компания опубликовала тизер новой модификации на своей страничке в соцсети Facebook. Подробностей об автомобиле пока нет, но, по всей видимости, к Женевскому автосалону в марте подготовлен Mercedes-AMG G 65 4x4² с кузовом кабриолет. Из мелких отличий одного из самых экстремальных гражданских Гелендвагенов в истории — расширители колесных арок из углеволокна и стоп-сигналы над запасным колесом. Очевидно, официальная информация о машине появится в самое ближайшее время.

Спортивное подразделение Mercedes-AMG представило суперуниверсал E 63 4Matic+ Estate. Топовая модификация S с 612-сильным двигателем способна разгоняться до сотни за 3,5 с.

Объявлены российские цены на универсал Mercedes-Benz E 200 Estate нового поколения. Стоимость стартует от 3 млн 260 тыс. рублей.

Фото: Facebook