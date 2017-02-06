Водители Maserati могут сгореть на рабочем месте

Неудачно проложенная проводка под сиденьем водителя на некоторых моделях Maserati может привести к короткому замыканию и пожару. Объявлен отзыв.

Maserati Levante
Maserati Levante

Maserati > Levante

Maserati Quattroporte
Maserati Quattroporte

Maserati > Quattroporte

Maserati Ghibli
Maserati Ghibli

Maserati > Ghibli

Maserati Levante
Maserati Levante

Сегодня невозможно себе представить премиальный автомобиль, не имеющий электропривода регулировок кресла водителя, а многие производители вдобавок снабжают сиденья функциями вентиляции и массажа. Электроприводы и проводку соответствующих систем приходится размещать внутри очень компактно и при этом закладывать известную степень свободы, ведь кресло должно регулироваться в достаточно большом диапазоне. Именно эта задача вызвала затруднения у разработчиков седанов Maserati Quattroporte, Ghibli и кроссовера Levante: в результате перемещения кресла проводка внутри него может перетереться, коснуться несущего металлического каркаса и спровоцировать короткое замыкание и пожар.

Данный конструктивный просчет обнаружило Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) и предписало отозвать с местного рынка означенные модели, выпущенные в период с 2014 по 2016 год, в количестве 39 381 штуки. Производителю предстоит доработать электрическую начинку кресел с точки зрения пожарной безопасности и бесплатно устранить дефект на уже проданных машинах.

Учитывая, что все Maserati собираются в Италии, скорее всего, аналогичный отзыв скоро будет объявлен и на других рынках, в том числе в России.

Фото: Maserati

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Комментарии (2)

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Молодцы, перестраховываются от «дурака». Зато ВАЗы таким дефектом не страдают, там попросту нечему перетираться.

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Этож сколько надо на кресле туда-сюда ездить, чтобы перетереть изоляцию о_О

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