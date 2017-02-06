Водители Maserati могут сгореть на рабочем месте

Неудачно проложенная проводка под сиденьем водителя на некоторых моделях Maserati может привести к короткому замыканию и пожару. Объявлен отзыв.

Maserati Levante

Сегодня невозможно себе представить премиальный автомобиль, не имеющий электропривода регулировок кресла водителя, а многие производители вдобавок снабжают сиденья функциями вентиляции и массажа. Электроприводы и проводку соответствующих систем приходится размещать внутри очень компактно и при этом закладывать известную степень свободы, ведь кресло должно регулироваться в достаточно большом диапазоне. Именно эта задача вызвала затруднения у разработчиков седанов Maserati Quattroporte, Ghibli и кроссовера Levante: в результате перемещения кресла проводка внутри него может перетереться, коснуться несущего металлического каркаса и спровоцировать короткое замыкание и пожар.

Данный конструктивный просчет обнаружило Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) и предписало отозвать с местного рынка означенные модели, выпущенные в период с 2014 по 2016 год, в количестве 39 381 штуки. Производителю предстоит доработать электрическую начинку кресел с точки зрения пожарной безопасности и бесплатно устранить дефект на уже проданных машинах.

Учитывая, что все Maserati собираются в Италии, скорее всего, аналогичный отзыв скоро будет объявлен и на других рынках, в том числе в России.

Первый в истории фирмы Maserati кроссовер под названием Levante дебютировал в феврале прошлого года, а уже в мае начались его продажи в России.

В будущем у Maserati Levante должна появиться топовая, самая мощная версия, которая сможет соперничать по динамике с P orsche Cayenne Turbo S и BMW X5 M.

Фото: Maserati