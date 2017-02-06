Hyundai Solaris второго поколения вышел из тени

К моменту появления седана нового поколения мы знали о нем практически все, теперь же публикуем официальную информацию. Увы, пока нет цен, их обещают представить ближе к дате старта продаж. Надеемся, что произойдет это еще до конца февраля.

Новый Hyundai Solaris выглядит повзрослевшим, хотя габариты его действительно слегка изменились: он вырос в длину на 30 мм (до 4405 мм) и почти настолько же в ширину (1729 против 1700 мм), а его колесная база теперь составляет 2600 мм против 2570 мм ранее.

Несмотря на существенное внешнее обновление, образ модели остался узнаваемым. Новая решетка радиатора стала современнее и элегантнее, именно такая, подчеркивают в компании, появится и на старших моделях. Если спереди автомобиль практически идентичен китайскому аналогу, то сзади он отличается от Верны.

У Соляриса новый интерьер, кнопки сгруппированы по-новому и интуитивно понятны. Центральная консоль повернута к водителю на невидимые для глаза 6–7 градусов, но именно они «дают» примерно 2–3 см, которые позволяют легче дотянуться до органов управления.

Двигателей для Соляриса предлагают два: это совершенно новый 1,4 л Kappa, оснащенный двойной системой фаз газораспределения, и обновленный 1.6 (123 л.с.), тоже с двойной системой фаз газораспределения. Любопытная деталь: у мотора 1,4 л обозначена мощность в 99,7 л. с., что поможет снизить налоговое бремя для владельцев. Несмотря на то что мотор потерял 7 «лошадок», в динамике автомобиль только прибавил — благодаря новым настройкам и 6-ступенчатым механической и автоматической коробкам передач.

За безопасность водителя и пассажиров во время движения отвечает новая система курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления в шинах и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также новый Solaris может быть оборудован шестью подушками безопасности.

Удобная информационно-развлекательная система, поддерживающая работу систем Apple CarPlayTM и Android AutoTM, дополнена портами USB и AUX, большой 7-дюймовый сенсорный экран упрощает доступ к навигационной информации и мультимедиа.

Среди других интересных особенностей новинки стоит отметить обогреваемые задние сиденья и систему автоматического открывания багажника, в том случае, если комплектация автомобиля предполагает бесключевой доступ в салон. Когда руки заняты тяжелой поклажей, нет необходимости ставить ее на землю, достаточно подойти к багажнику, и он сам откроется через три секунды.

Российским покупателям автомобиль предложат в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Уже стартовая комплектация Active имеет 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовку, две подушки безопасности, систему управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), систему мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировку по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.





В следующей версии — Active Plus, появляется возможность выбрать двигатель и тип трансмиссии, а также добавлена функция обогрева передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистема с возможностью управления кнопками на руле, разъемы USB и AUX.

Следующая комплектация — Comfort — оснащена задними электростеклоподъемниками с подсветкой кнопок, регулировкой рулевой колонки по вылету, возможностью подключения мобильного телефона к аудиосистеме по Bluetooth, кнопками управления телефоном на руле, панелью приборов Supervision.



Самая полная комплектация Elegance дополнена датчиками парковки и света, современной навигационной системой с информацией о пробках на дорогах и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, функциональным центральным подлокотником с регулировкой по длине. Эта версия Solaris оснащена фарами проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами, 15-дюймовыми легкосплавными дисками и задними дисковыми тормозами.



Для версий Comfort и Elegance доступны еще и пакеты опций: Advanced, Winter, Safety, Prestige и Style.

Автопроизводители активно расширяют число новых автомобилей, оснащенных устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Система устанавливается и на Solaris нового поколения.

Подробнее о модели читайте в нашем тест-драйве, в этом же материале вы увидите первое видео, посвященное новому автомобилю.

Фото: Hyundai и «За рулем»