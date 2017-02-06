Жизнь удалась: рабочие Daimler получат по 5400 евро за хорошую работу

В прошлом году немецкий автоконцерн заработал 12,9 млрд евро. Часть этой суммы получат в виде премий 130 тысяч его сотрудников.

Отблагодарить работников за общий успех руководство концерна Daimler, выпускающего легковые автомобили под марками Mercedes-Benz и Smart, впервые решило в 1997 году — с тех пор бонусы, при условии сохранения прибыльности предприятия, выплачиваются ежегодно. Наиболее щедрые премии штатные сотрудники получили в 2016 году по итогам 2015-го: тогда автоконцерн заработал 13,2 млрд евро и назначил разовую премию рабочим в размере 5650 евро. В этом году бонус чуть поменьше — 5400 евро, но это все равно более чем солидная прибавка к зарплате — почти 350 тысяч рублей по текущему обменному курсу.

Под «раздачу» попадут 130 тысяч сотрудников концерна, трудящихся на территории Германии — стало быть, например, рабочие южноафриканского завода, выпускающего Мерседесы, могут лишь кусать локти от зависти.

Добавим, что в прошлом году мировые продажи автомобилей марки Mercedes-Benz выросли по сравнению с результатами 2015-го на 11,3%, до 2 083 888 штук. Smart показал еще больший рост: плюс 21%, всего в 2016 году было продано 144 479 машин этой марки.

На прошлой неделе Daimler объявил о найме дополнительных рабочих на свой завод в немецком Бремене в связи с подготовкой к выпуску электромобилей нового поколения под суббрендом EQ. Ранее представитель концерна сообщил о миллиардных инвестициях в развитие моделей с нулевым выхлопом.

В 2018 году Daimler начнет строительство завода по выпуску легковых автомобилей в России.

Фото: Daimler