Чемоданное настроение: представлен новый Opel Insignia Sports Tourer

Концерн General Motors опубликовал первые фотографии нового флагманского универсала марки Opel. Его живая премьера пройдет в марте на Женевском автосалоне.

Вслед за кузовом лифтбек, в котором Insignia дебютировала в интернете два месяца назад, марка Opel анонсировала и горячо любимый европейцами «сарай». По сравнению с предшественником, он стал гораздо легче (примерно на 200 кг в сопоставимых модификациях), но при этом просторнее для пассажиров (колесная база выросла с 2737 до 2829 мм) и практичнее с точки зрения грузоперевозок. Если раньше в багажник влезало до 1530 л всякого барахла, то теперь его максимальный объем достигает 1640 л. Для сравнения скажем, что максимальный объем багажника у Ford Mondeo Turnier — 1605 л, у Hyundai i40 Kombi — 1719 л, у Mazda 6 Kombi — 1664 л, у Renault Talisman Grandtour — 1681 л, у Toyota Avensis Touring Sports — 1690 л, у Skoda Superb Combi — 1950 л, у Volkswagen Passat Variant — 1780 л.

То есть по вместимости новый Insignia Sports Tourer далеко не рекордсмен, но Opel упирает на сопутствующие удобства, такие как возможность открыть и закрыть багажную дверь взмахом ноги под задним бампером и запрограммировать высоту ее открытия. Производитель также сообщает, что при сложенных задних местах длина погрузочной площадки в «спортс-турере» достигает 2005 мм, а закрепить громоздкий груз от несанкционированных перемещений можно с помощью распорок, крючков и ремешков опциональной системы FlexOrganizer. Также в виде опции будет предлагаться панорамный люк размером 1400×860 мм.

Insignia Sports Tourer отлично подготовлен к зиме: обогрев встроен в лобовое стекло, руль, передние и задние сиденья, а система полного привода с индивидуальными муфтами привода для каждого заднего колеса искусно заправит машину в самый сложный поворот. Базовые модификации, впрочем, переднеприводные.

По силовым агрегатам пока официальной информации нет, известно лишь, что машины второго поколения получат новый 8-ступенчатый автомат, но «ручка», разумеется, тоже будет, в паре с каким-нибудь экономичными дизелем — европейцы от такой комбинации без ума. В продажу универсал Insignia Sports Tourer и лифтбек Insignia Grand Sport поступят одновременно, заказы на них европейские дилеры начнут принимать уже в феврале. Что до России, то нам новинки Opel не светят — немецкая марка покинула наш рынок и возвращаться не собирается.

На Женевском автосалоне также состоится премьера нового субкомпактного кроссовера Opel Crossland X

Фото: Opel