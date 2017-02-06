Новый Toyota Prius: начался прием заказов

Автомобиль четвертого поколения получил новую гибридную силовую установку. В ее основе бензиновый мотор объемом 1,8 литра, мощность 98 л. с.и высоковольтная Ni-Mh батарея. Prius построен на новой модульной платформе TNGA.

С 6 февраля 2017 года в салонах официальных дилеров и уполномоченных партнеров Тойота на территории России клиентам доступен для заказа абсолютно новый Toyota Prius.

Главной особенностью нового Приуса стала мощная гибридная силовая установка нового поколения, в основе которой лежит экономичный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощностью 98 л. с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме при максимальной отдаче. Также Prius четвертого поколения оснащен новой высоковольтной Ni-Mh батареей более компактных размеров, что позволяет расположить ее под задним креслом и сделать пол багажного отделения на 11 см ниже. Суммарная мощность гибридной силовой установки нового поколения составляет 122 л. с.

Еще одна важная отличительная черта гибридной силовой установки Приуса четвертого поколения — новая трансмиссия, состоящая из электромеханического вариатора с планетарным делителем мощности и электродвигателя.

Гарантия на компоненты гибридной установки Prius (высоковольтная батарея, электронный блок управления высоковольтной батареи, ЭБУ гибридной установки, преобразователь-инвертор гибридной установки) составляет 5 лет или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Четвертое поколение Приуса стало первым автомобилем Тойоты, построенным на новой платформе Toyota New Global Architecture (TNGA). Так, центр тяжести автомобиля теперь ниже на 2 см, а кресло водителя находится на 5,5 см ближе к поверхности дороги. Низкая линия капота дает улучшенную обзорность. Кузов стал на 60% жестче и на 50 кг легче.

Информация о работе систем отображается на двух цветных многофункциональных дисплеях, расположенных на панели инструментов. Дополняет их 7-дюймовый сенсорный экран на передней панели с доступом к интегрированным возможностям мультимедиа. Четвертым источником информации является цветной дисплей, все важные данные выводятся прямо на ветровое стекло перед водителем.

Автомобиль оснащен интеллектуальной системой двухзонного климат-контроля с режимом S-Flow, новым двухступенчатым подогревом передних сидений с регулировкой не только интенсивности, но и по площади обогреваемой поверхности.

Система Toyota Touch 2 с навигацией способна распознавать голосовые команды, совместима с мобильными устройствами, отображает карты в режиме 3D и имеет функцию «двойного экрана» для одновременного отображения навигации и приложений.

Автомобиль уже прошел тестирование с системой ЭРА-ГЛОНАСС, а цены и комплектации обещают объявить ближе к марту.

В марте прошлого года в США дебютировала plug-in гибридная версия хэтчбека Prius четвертого поколения.



Фото: Toyota