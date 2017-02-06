В феврале стартуют продажи Range Rover Sport 2017 модельного года

Всего в России выставят на продажу 70 таких автомобилей. За машину в данной модификации с дизельным двигателем TDV6 попросят от 5 195 000 рублей.

Уже в этом месяце в России стартуют продажи специальной серии Range Rover Sport с независимой пневмоподвеской. Покупатели смогут выбрать один из трех двигателей: дизельные TDV6 или SDV6 для комплектации HSE и бензиновый V6 для HSE Dynamic.

Автомобиль оснащен системой предупреждения о выезде за пределы полосы движения, функцией Advanced Tow Assist, облегчающей маневрирование с прицепом или трейлером. Система автоматически подруливает автомобиль в соответствии с выбранным курсом. Также вседорожник получил интеллектуальный ограничитель скорости, который распознает дорожные знаки, подстраивая скорость автомобиля под разрешенную, и систему помощи в предотвращении аварий при перестроении в слепую зону. Также в оснащение входит система автономного экстренного торможения и система Low Traction Launch, облегчающая старт на скользких поверхностях.

В базовое оснащение вседорожника включена мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном и навигационная система. В автомобиле сдвижная панорамная крыша с электроприводом, аудиосистема Meridian мощностью 825 ватт с 19 динамиками, виртуальная панель инструментов с 12,3-дюймовым дисплеем и система камер кругового обзора с омывателем камеры заднего вида.

Автомобиль в данной версии предлагают в двухцветном исполнении — серый кузов и черная контрастная крыша. Сиденья в салоне отделаны мягкой перфорированной кожей Oxford.

Недавно решено ограниченным тиражом выпустить «новый старый» Range Rover. Правда тираж будет мизерным — с десяток машин, не более.

Фото: Land Rover