С завода Jaguar Land Rover в Солихалле украли двигатели

Ограбление случилось в прошлый вторник. Злоумышленникам на угнанном грузовике удалось дважды проникнуть на территорию предприятия и беспрепятственно покинуть его с добычей.

Несмотря на развитие охранных технологий, несуны с заводов не перевелись. Похитители двигателей, нанесшие ущерб сборочному предприятию Jaguar Land Rover в Солихалле на сумму 3 млн фунтов стерлингов, не вешали носки на видеокамеры, не оглушали охранников и вообще, кажется, обошлись без насилия.

Как сообщает газета Birmingham Mail, на первую часть операции преступникам понадобилось всего шесть минут. 31 января в 22:30 они прибыли на угнанном грузовике к заводской проходной D1, показали охранникам поддельные накладные, затем проехали на склад, подцепили к машине прицеп с двигателями и преспокойно уехали с добычей. Через пару часов они повторили операцию и уволокли с завода еще одну тележку с моторами.

Позже выяснилось, что ночная логистическая операция была несанкционированной, о чем руководство предприятия сразу же сообщило в полицию. В настоящее время по факту хищения проводятся оперативно-следственные мероприятия. Всем, кто может сообщить ценные сведения по этому делу, обещана щедрая награда. На данный момент обнаружен лишь брошенный злоумышленниками грузовик, на котором они вывезли моторы с завода.

Любопытно, что это уже не первая кража двигателей с данного предприятия: похожий инцидент был зафиксирован три года назад, тогда преступники похитили агрегатов на сумму 1 млн фунтов стерлингов, но полиция позже их вычислила. Сейчас они отбывают назначенное судом наказание в местах не столь отдаленных.

В феврале прошлого года на АВТОВАЗе была выявлена крупная недостача товарно-материальных ценностей, по факту которой полиция возбудила уголовное дело.

Фото: JLR