Составлен рейтинг стран по стоимости бензина

Самый дешевый бензин продается в Казахстане, Россия по цене бензина занимает третье место, а самое дорогое топливо — в Италии, Греции и Нидерландах.

В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в Казахстане, который является лидером рейтинга по самой низкой стоимости бензина, составляет 26,5 рубля, сообщает РИА Рейтинг. На втором месте Белоруссия, где литр бензина обойдется в 36,6 рубля, на третьем месте Россия с ценой 38,6 рубля. В десятку стран с относительно невысокой ценой бензина также вошли Украина — 51,9 руб., Болгария — 66,3 руб., Румыния — 66,8 руб., Польша — 69,2 руб., Чехия — 73,1 руб., Литва — 73,4 руб. и Эстония — 74,6 руб.

Самое дорогое топливо в Нидерландах, там литр АИ-95 в пересчете на наши деньги стоит 99,7 руб., это в 4 раза дороже, чем в Казахстане. Недешево обходится бензин и в Греции (98,6 руб.) с Италией (98,8 руб.)

Правда, в этом рейтинге учитывается также то, сколько литров топлива можно приобрести на среднюю зарплату, и тут у России позиция не такая выигрышная. Наша страна занимает лишь 16-е место в рейтинге; так, на среднюю зарплату можно приобрести 813,6 л. Для сравнения: в странах с недешевым бензином, таких как Норвегия (цена АИ-95 — 98 руб.), на одну среднюю зарплату можно приобрести 2391,9 л, а в Люксембурге (75,6 руб.) — 2702,2 литра. Даже в Нидерландах, где бензин обходится в 2,6 раза дороже, чем в России, на среднюю зарплату жители могут купить 1837 л бензина.

  • Что касается России, то в конце прошлого года появлялись противоречивые прогнозы о том, как будет меняться цена бензина в 2017 году. Александр Новак считает, что они будут расти в пределах инфляции (около 4%), а президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов полагает, что следует ожидать роста на все 8–12%.
  • Какой бензин лучше — низкооктановый или высокооктановый, размышлял наш автор, и для него ответ на этот вопрос очевиден.

Фото: Виктор Бартенев/ТАСС

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Комментарии (6)

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Во как! Почти что самый дешевый бензин! " Мы живем в самой лучшей стране на свете..."

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-1

Что-то я в статье не увидел данных о США, наверное совсем неудобно было их приводить для сравнения? )))

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+1
Слава

Конечно неудобно. Про цену $2,1–2,2 за галлон или 33 рубля за литр 95-го россияне могут только мечтать, не говоря уже про американские зарплаты.

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+1
Зимин Владислав

И вообще в статье из нефтедобывающих вроде только Россия. Интересно как так получилось, что в Беларуси бензин из российской нефти дешевле чем в России?
И кстати почему автор называет Беларусь Белоруссией?

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0

Вэлкам ту Раша.
Страну с «дешевым» бензином, но «высокими» зарплатами...
Как-то вот не сильно пугает 98 за литр в Норвегии, если у них зарплата в пересчете на бензин 234К рублей.
Ну и не забываем, что у них-то средняя зарплата — и правда средняя по стране (у них премьер-министр на велосипеде ездить может по городу), а у нас — 6 тысяч учителей c зарплатой в 12К на 450 депутан с зарплатой в 450К. Ну так как-то в среднем 32–34К и выходит.
Позор.
Считать-то надо не среднюю, а медианную.

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+3

Во всем мире пишут зарплаты ДО налогообложения. А в России пишут чистую зарплату. В налоги уходит порядка 30%. Все равно больше выйдет, чем в России. Но надо ведь еще и спекулятивный курс учитывать, а не просто в баксы пересчитывать.

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0