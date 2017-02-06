Составлен рейтинг стран по стоимости бензина

Самый дешевый бензин продается в Казахстане, Россия по цене бензина занимает третье место, а самое дорогое топливо — в Италии, Греции и Нидерландах.

В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в Казахстане, который является лидером рейтинга по самой низкой стоимости бензина, составляет 26,5 рубля, сообщает РИА Рейтинг. На втором месте Белоруссия, где литр бензина обойдется в 36,6 рубля, на третьем месте Россия с ценой 38,6 рубля. В десятку стран с относительно невысокой ценой бензина также вошли Украина — 51,9 руб., Болгария — 66,3 руб., Румыния — 66,8 руб., Польша — 69,2 руб., Чехия — 73,1 руб., Литва — 73,4 руб. и Эстония — 74,6 руб.

Самое дорогое топливо в Нидерландах, там литр АИ-95 в пересчете на наши деньги стоит 99,7 руб., это в 4 раза дороже, чем в Казахстане. Недешево обходится бензин и в Греции (98,6 руб.) с Италией (98,8 руб.)

Правда, в этом рейтинге учитывается также то, сколько литров топлива можно приобрести на среднюю зарплату, и тут у России позиция не такая выигрышная. Наша страна занимает лишь 16-е место в рейтинге; так, на среднюю зарплату можно приобрести 813,6 л. Для сравнения: в странах с недешевым бензином, таких как Норвегия (цена АИ-95 — 98 руб.), на одну среднюю зарплату можно приобрести 2391,9 л, а в Люксембурге (75,6 руб.) — 2702,2 литра. Даже в Нидерландах, где бензин обходится в 2,6 раза дороже, чем в России, на среднюю зарплату жители могут купить 1837 л бензина.

Что касается России, то в конце прошлого года появлялись противоречивые прогнозы о том, как будет меняться цена бензина в 2017 году. Александр Новак считает, что они будут расти в пределах инфляции (около 4%), а президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов полагает, что следует ожидать роста на все 8–12%.

Какой бензин лучше — низкооктановый или высокооктановый, размышлял наш автор, и для него ответ на этот вопрос очевиден.



Фото: Виктор Бартенев/ТАСС