Кроссовер Volvo XC40 срывает покров тайны

Принципиально новый шведский паркетник готовится к шанхайскому дебюту в апреле и впервые заснят с предсерийными кузовными панелями.

Стоит ли рассчитывать на сходство товарной «сороковки» и довольно оригинального концепта 40.1, который показали в прошлом году? Шоу-кар оформлен в новомодном вольвовском стиле, но при этом имеет яркие дизайнерские особенности вроде массивных задних стоек, «изломанных» пополам. Товарный автомобиль будет явно поспокойнее.

Некоторое представление об экстерьере позволяют составить шпионские снимки, сделанные с большого расстояния и запечатлевшие кроссовер с предсерийными кузовными панелями. Прототип XC40 не сказать, что выглядит уменьшенным в масштабе XC90: он более стремительный и поджарый. Наиболее яркие отличия сконцентрированы в задней части — увеличен наклон задних стоек, присутствует некое подобие изгиба Хофмайстера и, кроме того, позади задних дверей отсутствует боковое остекление багажного отсека.

В отличие от «девяностика», разработанного на модульном шасси SPA, в основу компактного паркетника ляжет масштабируемая платформа CMA, давшая жизнь модели 01 от «искусственого» бренда Lynk&Co и разработанная совместно с материнской компанией Geely. В палитру двигателей включат 1,5-литровый бензиновый трехцилиндровый агрегат с турбонагнетателем и развивающий до 180 л.с., plug-in гибридную силовую установку с этим же агрегатом (совокупно она выдает 255 «лошадей»), а также наддувные 2,0-литровые «четверки». Коробка передач механическая или преселективный робот с семью передачами. Полный привод — за доплату.

Каким будет Volvo XC60, который могут показать в Женеве? Похоже, ответ знает издание Auto Express, опубликов авшее в конце прошлого года гипотетическо е и весьма вероятное изображение нового кроссовера.

На отечественный рынок вышел седан S90 в приспортивленной версии R-Design.

Фото: Motor1