Олдскул или хайтек: Lexus готовит вариант LC F

Японский премиум-бренд продолжит традицию выпуска спортивных модификаций, отмеченных литерой F. В Европе запатентовано название LC F, намекающее на пришествие мощного исполнения купе.

Вслед за «накачанным» купе RC F и свирепым мускулистым седаном GS F компания Lexus выпустит экстремальный вариант двухдверки LC, отличающейся чрезвычайно выразительным, истинно японским экстерьером. Интернет-ресурс Autoguide сообщает, что президент Toyota Акио Тойода дал проекту зеленый свет и название LC F уже запатентовано в Старом Свете.

Какой двигатель получит топовый «эл-си»? Собратья перспективной новинки в лице озверевших RC и GS наперекор турботенденциям вооружены 5,0-литровыми атмосферными «восьмерками» мощностью 477 л.с. Есть вероятность, что новинка получит именно этот агрегат, хотя также ходят слухи и о куда более впечатляющем движке — V8 с двумя турбонагнетателями и отдачей в районе 600 л.с.! Полагаем, что второй вариант весьма вероятен. Тот же GS F проиграл схватку немецким суперседанам размерного класса E, которые существенно мощнее, хотя харизмы у него не отнять. Вряд ли компания захочет выбросить белый флаг перед тем же BMW M6, в стандарте выдающим 560 «лошадей». Впрочем, не исключена и мощная бензоэлектрическая силовая установка, на которую еще в прошлом году намекнул главный инженер марки Кодзи Сато.Сроки запуска LC F пока неизвестны.

Времена, когда седан Lexus LS пытался походить на штутгартский S- класс, остались за поворотом. На Детройтском автосалоне дебютировал в высшей степени оригинальный седан нового поколения.

пытался походить на штутгартский класс, остались за поворотом. На Детройтском автосалоне дебютировал в высшей степени оригинальный седан нового поколения. Лексусовцев хлебом не корми, а дай создать нечто инновационное. На прошлогоднем Парижском автосалоне Lexus представил концептуальный компактный паркетник UX с необычными паутинообразными сиденьями.

Фото: Lexus