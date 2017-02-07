Эпидемия угонов Land Rover Defender продолжается

После того как последний «деф» сошел с конвейера, британские угонщики воспылали к автомобилю еще большей, неугасающей любовью.

Выпуск едва ли не самой прославленной модели Ленд Ровера прекратился 29 января 2016 года. После этого безрадостного события все больше британских владельцев сталкивались и продолжают сталкиваться с неприятной проблемой — машины исчезают в неизвестном направлении.

Рост количества угонов был зафиксирован еще весной минувшего года. Как оказалось, то было не разовое явление и не временное «обострение», а тенденция. Больше всего машин на тот момент угоняли на севере Англии (в графстве Норт-Йоркшир количество краж выросло аж на 69%!), а вот на юге страны интерес к Дефендеру со стороны криминальных лиц оказывался достаточно невысоким.

Теперь полиция графства Уэст-Йоркшир отчиталась о машинах-«беглецах». За пять лет здесь угнали 530 Дефендеров, из которых 120 автомобилей — за 2016-й. А знаете, сколько вседорожников в общей сложности вернулось к владельцам? Лишь 139 экземпляров. По всей видимости, большое количество Ленд Роверов уходит на материк, и там их разбирают на запчасти. Стражи закона полагают, что ценность Дефендера возросла вместе с уходом модели в историю — новых вседорожников-то уже не купить. Есть спрос и на запчасти: для этих целей автомобили «экспортируют» как целыми, так и полуразобранными, после чего искать их уже бессмысленно.

А тем временем на заводе Land Rover в Солихалле совершена невероятная кража — похищены двигатели на сумму 3 млн фунтов стерлингов.

На Женевском автосалоне британская марка представит новый купеобразный кроссовер Range Rover Velar.

Фото: Land Rover