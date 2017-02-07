На радость детям: Dodge представил убойный Durango SRT

Отныне версия SRT — вершина линейки здоровяка Dodge Durango и потенциальная мечта заскучавшего семьянина. Это едва ли не самый быстрый кроссовер Нового Света с трехрядным салоном!

Как мы и предполагали, 707-сильная компрессорная «восьмерка» объемом 6,2 л зарезервирована за перспективным Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk, а рассвирепевший кроссовер Dodge получил атмосферную версию двигателя Hemi — ту же самую, что имеется в арсенале «обычного» Grand Cherokee SRT. Выдает она 475 л.с. и 637 Нм, которые могут показаться совершенно обыденными параметрами на фоне отдачи немецких и британских скороходов-паркетников. Но эффектному Durango с обвесом, функциональным воздухозаборником и 20-дюймовыми колесными дисками с покрышками 295/45 ZR 20 этого вполне хватает, чтобы достичь 96 км/ч (60 миль/ч) за 4,4 с и «прожечь» ¼ мили за 12,9 с. Получается, американцы построили очередную «летающую кувалду»? А вот и нет — автомобиль модифицирован комплексно, а потому гармоничен.

Новшества буквально повсюду. Перенастроенный 8-ступенчатый автомат ZF теперь более смышленый: он оперативнее адаптируется под манеру вождения и позволяет лучше реализовать потенциал двигателя. В повороты SRT заезжает куда охотнее стандартного кроссовера благодаря более жестким пружинам и стабилизаторам поперечной устойчивости, а также электронно-управляемым амортизаторам Bilstein. Тормозная система с передними 15-дюймовыми дисками с шестипоршневыми суппортами и комбинацией 13,8-дюймовых дисков и четырехпоршневых «якорей» на задней оси — от Brembo.

А еще у ураганного паркетника имеется система выбора режимов движения с семью настройками. Street ориентирована для обычной городской езды. Выбрав Sport, водитель получит перевод амортизаторов и рулевого управления в боевой режим, автомат будет переключаться с 1-й по 4-ю передачу на 23% быстрее, а порог срабатывания системы курсовой устойчивости сдвинется. Установка Track еще сильнее ослабит электронный ошейник и ужесточит настройки. Snow подразумевает деление крутящего момента между осями в пропорции 50:50. Tow предназначен для буксировки, а Eco — для экономии топлива (в частности, автомобиль трогается со второй передачи). Есть и функция Valet, ограничивающая отдачу двигателя до уровня V-образной атмосферной «шестерки» объемом 3,6 л и смягчающая характер шасси и работу автомата.

Премьера спорткара состоится в феврале на Чикагском мотор-шоу.

Н а автосалоне в Нью-Йорке Dodge представит суперкупе Challenger SRT Demon — облегченную трековую версию со стандартными дрэговыми сликами.

Dodge Challenger SRT Demon — Недавно в интернете было опубликовано видео, посвященное новой части фильма «Форсаж» (Fast 8), где, предположительно, и фигурирует Dodge Challenger SRT Demon

Фото: Dodge