Новый Volkswagen Polo: время роста

Дизайнерские гипотезы об экстерьере субкомпактного вольфсбургского хэтчбека следующего поколения, который покажут до конца нынешнего года, не перестают появляться в интернете. Перед вами одна из наиболее удачных.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Polo пятой генерации находится в строю с 2009 года и явно подзадержался на конвейере. Его сменщика, по некоторым данным, покажут едва ли не весной в Женеве, и дизайнер Шоэб Каланиа представил свое видение того, каким окажется хэтчбек. Образ господин Каланиа создал поистине прелестный — строгий и одновременно зрелый автомобиль, в силуэте которого нет-нет, да и проскочит тень Audi.

По легенде «интернет-пророка», Polo явно отличается увеличенной колесной базой, что соответствует действительности. В основу Polo ляжет укороченная версия модульного шасси MQB, на которой построен свежий SEAT Ibiza. При смене поколения «испанец» заметно раздался вширь, а расстояние между осями увеличилось на 95 мм, с 2469 мм. Наверняка столько же прибавит колесная база вольфсбургского автомобиля, которая у пока еще выпускающейся модели практически идентична базе старой Ибицы- 2470 мм.

С появлением новинки, по слухам, исчезнет вариант с трехдверным кузовом. Гамма моторов ожидается аналогичная сеатовской: наддувный агрегат объемом 1,0 л, работающий на бензине и метане, новейший бензиновый «один и пять» и 1,6-литровый дизель. Коробка передач — 5-ступенчатая механика или 7-ступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями.

Фото: IndianAutosBlog

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Отзывы о Volkswagen Polo (3)

Volkswagen 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Автомобиль тёплый, быстро выходит на рабочую температуру при минусе за бортом.В салоне тихо, только на оборотах выше 4000 появляется "рык" движка.Дворники чистят нормально и поднимаются без проблем,(надо внимательно читать инструкцию)

Недостатки:

Пока ненашел.

Комментарий:

багажник открывается из салона кнопкой и кнопкой на брелке, если кто не хочет пачкать руки (опять же надо внимательно читать "мануал"). Тем кто хочет идеальную эргономику могу посоветовать авто премиум класса, этот автомобиль на 100% соответствует соотношению цена- качество.

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