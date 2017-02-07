Новый Volkswagen Polo: время роста

Дизайнерские гипотезы об экстерьере субкомпактного вольфсбургского хэтчбека следующего поколения, который покажут до конца нынешнего года, не перестают появляться в интернете. Перед вами одна из наиболее удачных.

Polo пятой генерации находится в строю с 2009 года и явно подзадержался на конвейере. Его сменщика, по некоторым данным, покажут едва ли не весной в Женеве, и дизайнер Шоэб Каланиа представил свое видение того, каким окажется хэтчбек. Образ господин Каланиа создал поистине прелестный — строгий и одновременно зрелый автомобиль, в силуэте которого нет-нет, да и проскочит тень Audi.

По легенде «интернет-пророка», Polo явно отличается увеличенной колесной базой, что соответствует действительности. В основу Polo ляжет укороченная версия модульного шасси MQB, на которой построен свежий SEAT Ibiza. При смене поколения «испанец» заметно раздался вширь, а расстояние между осями увеличилось на 95 мм, с 2469 мм. Наверняка столько же прибавит колесная база вольфсбургского автомобиля, которая у пока еще выпускающейся модели практически идентична базе старой Ибицы- 2470 мм.

С появлением новинки, по слухам, исчезнет вариант с трехдверным кузовом. Гамма моторов ожидается аналогичная сеатовской: наддувный агрегат объемом 1,0 л, работающий на бензине и метане, новейший бензиновый «один и пять» и 1,6-литровый дизель. Коробка передач — 5-ступенчатая механика или 7-ступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями.

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Фото: IndianAutosBlog