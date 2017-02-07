Прогноз: как изменится российский авторынок в 2020 году

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей будут медленно расти, и к 2020 году объем рынка только приблизится к 2,2 млн машин в год, полагают эксперты компании EY. Впрочем, есть и более осторожные прогнозы.

Эксперты EY (британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young) ждут восстановления российского авторынка к 2020 году до 2,2 млн машин с 1,4 млн штук, проданных в прошлом году. Результаты исследования попали в распоряжение газеты «Коммерсант». Так или иначе, авторынок будет расти, этому способствуют такие факторы, как старение парка, давление отложенного спроса, удешевление автокредитов и сохранение господдержки.

Что касается отложенного спроса, то он накапливается с 2013 года, с начала кризиса, а средний возраст легковушек в России сейчас составляет 12,5 лет (иномарок — 9,9 года, отечественных машин — 16 лет). То есть, даже если денег у населения будет по-прежнему немного, морально устаревшие и технически изношенные машины все равно постепенно придется менять.

В исследовании подчеркивается, что продолжает сокращаться доля российских брендов в автопарке — на середину 2016 года она составила порядка 41%. Происходит это из-за того, что снятые с производства модели Lada, Иж, Москвич замещаются бюджетными иномарками.

Устойчивый рост сохранится за счет того, что большинство автопроизводителей, работающих в России, не меняют своих планов по развитию бизнеса в России, особенно в расчете на господдержку. Развитию автопрома будет способствовать, по мнению аналитиков, замена транспортного налога экологическим или перекладывание его в акциз на топливо, модернизация транспортной инфраструктуры и другие меры по снижению стоимости владения автомобилем.

В течение 2015–2016 годов цены на автомобили увеличились в среднем на 40%, а объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2016 году подошел к минимальному значению за последние десять лет — 1,4 млн единиц, а к 2020 году он составит 2,2 млн штук, так и не достигнув уровня 2014 года, когда было продано 2,5 млн автомобилей.

Аналитик из «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов еще менее оптимистичен в своих прогнозах, ожидая к 2020 году объема рынка в 1,93 млн машин. По его мнению, сдерживать рынок будет демографический провал 1990-х годов (новых покупателей на рынке меньше) и развитие совместного потребления (каршеринга). При этом люди уже привыкли откладывать на черный день и не торопятся расставаться со своими сбережениями, а цены на машины продолжат расти при постепенном сокращении господдержки.

Производители разрабатывают различные планы, которые помогут им удержаться на плаву в период кризиса. Так, АВТОВАЗ и Renault представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу «совместное видение ключевых элементов» стратегии развития автопрома.

представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу «совместное видение ключевых элементов» стратегии развития автопрома. Новую стратегию развития автопрома Минпромторг должен представить в феврале 2017 года. До этого с вариантом документа ознакомился вице-премьер Аркадий Дворкович, но нашел его сырым и направил на доработку.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС