Обновленный Toyota Yaris: в погоне за «клюшкой»

Компания Toyota не стала дожидаться Женевского автосалона и досрочно представила модернизированный Yaris — свою самую продаваемую в Европе модель. В Швейцарии же справит премьеру лишь топовая спортивная модификация.

Прошлый год Yaris окончил на 14-й строчке общеевропейского рейтинга продаж легковых автомобилей: дилеры Toyota реализовали 193 969 экземпляров этой модели, на 5,2% больше, чем в 2015-м. Лидером же субкомпактного сегмента и серебряным призером в абсолюте стал Renault Clio: его в 2016 году выбрали 315 115 европейцев, рост по сравнению с предыдущим годом составил 3%.

Обновление должно позволить Ярису если не победить, то хотя бы приблизиться к французскому бестселлеру. О главном новшестве японского хэтчбека — 1,5-литровом сверхэкономичном бензиновом двигателе, умеющем переключаться на цикл Актинсона, «За рулем» уже рассказывал, здесь же вкратце осветим прочие эволюции.

Внешность принципиально не изменилась: половину передка по-прежнему занимает разверзнутая пасть радиаторной решетки, нависающий над нею носик с фирменной эмблемой стал более выпуклым, а хромированные «усы» под ним дизайнеры «сбрили». У головных фар — новая начинка с раздваивающимися светодиодными нитями. Сзади — полностью новые бампер и фонари, ставшие более крупными и сложными по форме. Вдобавок на корме появилась фигурная, переходящая с бампера на багажную дверь выштамповка, контур которой повторяет решетку радиатора на передке. В общем, выглядит теперь Yaris агрессивнее.

В салоне — новый щиток приборов и более качественные, приятные на ощупь материалы отделки.

Ревизии подверглось и шасси: с целью улучшения плавности хода и управляемости перенастроены амортизаторы и электроусилитель руля. Силовой агрегат получил новые опоры, которые передают на кузов меньше вибраций.

Из моторной гаммы исчез 1,4-литровый турбодизель — казалось бы, ощутимая потеря в привязке к европейскому рынку, но только не для Яриса: более 40% его покупателей выбирают гибридную версию совокупной мощностью 100 л.с., расходующую в городском цикле всего 3,1 л бензина на 100 км. Базовым же двигателем, как и прежде, является 3-цилиндровая 69-сильная бензиновая литрушка, состыкованная с 5-ступенчатой механикой. Новый 1,5-литровый мотор можно заказать в паре с 6-ступенчатой МКП либо с вариатором. Гибрид же снабжен фирменной электромеханической автоматической трансмиссией.

В России обновленный Yaris продаваться не будет.

Спортивная версия Яриса дебютирует в марте на Женевском автосалоне, на данный момент рассекречена лишь внешность хот-хэтча и объявлено, что он будет оснащаться двигателем мощностью более 210 л.с.

В январе Toyota представила американского родственника гибридного Яриса — модернизированный хэтчбек Prius C.

Фото: Toyota