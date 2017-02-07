Volkswagen Polo представлен на российском рынке в новой комплектации Life

Свежая комплектация пришла на смену версии Allstar. Она на 5 тыс. рублей дешевле предшественницы, но при этом в ней изменен список оборудования. Life-автомобили уже можно заказать в салонах официальных дилерских центров марки.

Volkswagen представляет седан Polo в новой комплектации Life. Цены на специальную версию варьируются от 667 900 до 750 900 рублей (в зависимости от мотора и коробки передач). Новая комплектация, как и ее предшественница Allstar, базируется на версии Trendline и может быть оснащена атмосферным двигателем 1.6 мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой МКП, а также двигателем мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым автоматом.

В отличие от такой же «плавающей» комплектации Allstar, которая появляется в прайс-листе время от времени, Life лишена тканевых ковриков в салоне, металлических накладок на педали и декора «матовый silver silk» на центральной консоли. Новая Life по сравнению с Allstar обойдется дешевле на 5 тысяч, при этом в ней появляется декор «рояльный лак» на центральной консоли и окрашенные в цвет кузова ручки дверей. Только в этой версии автомобили предлагают в эксклюзивном цвете кузова Reef Blue.

Модель в комплектации Life оснащается 15-дюймовыми стальными колесами с декоративными колпаками, боковыми зеркалами заднего вида черного цвета Deep Black с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7, электростеклоподъемниками всех дверей с защитой от защемления, центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами, а также электроподогревом передних сидений и обогревом форсунок омывателя ветрового стекла и складными задними сиденьями.

За доплату на Polo Life можно установить 15-дюймовые легкосплавные диски Woodstock, задние стекла с тонировкой 65%, а также заказать двухцветный окрас кузова с черной крышей, в том числе в сочетании с оранжевым и желтым цветами. Опционально для модели также доступны электрообогрев лобового стекла, камера заднего вида, автоматический климат-контроль с режимом рециркуляции и аудиосистема с четырьмя динамиками и 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем.

В декабре прошлого года немецкий производитель представил обновленный прайс-лист на свой бестселлер Polo.

Летом прошлого года была налажена поставка калужских автомобилей Volkswagen Polo в Мексику.



Фото: Volkswagen