Citroen анонсировал премьеру субкомпактного кроссовера C-Aircross

Французская марка покажет в Женеве небольшой концептуальный паркетник, который в скором времени превратится в серийную модель. От родственных Peugeot 2008 и Opel Crossland X он будет отличаться необычным дизайном и более высоким уровнем комфорта.

Появление субкомпактного паркетника в модельной линейке Citroen — ожидаемое и несколько запоздалое событие, ведь большинство конкурентов в этом классе уже отметились и успешно делают кассу дилерам. Лидирует в сегменте Renault Captur, разошедшийся в 2016 году в Европе тиражом 217 105 экземпляров, на втором месте Peugeot 2008 — продано 176 349 штук, на третьем Opel Mokka — 164 682 штуки. Между тем самая успешная модель Citroen — хэтчбек C3 — привлек в прошлом году всего 134 560 покупателей, то есть достаточно много, но субкомпактный паркетник мог бы быть гораздо успешнее и скоро он, наконец, в шоу-румах Citroen появится. Случится это, вероятно, в конце этого либо начале следующего года, а весной в Женеве паркетник предстанет в концептуальном виде, дающем представление о дизайне грядущей новинки. Больших сюрпризов тут нет: паркетник щеголяет двухэтажной передней оптикой, как у нового C3, и подушечками на боковинах, впервые появившихся на компактном кроссовере C4 Cactus.

В салоне — текстильный уют в духе провозглашенной летом того года фирменной философии Advanced Comfort. Кресла имеют специальную начинку, адаптирующуюся к фигуре любого человека, а в подголовники встроены индивидуальные громкоговорители. Приборов — минимум, вся необходимая информация выводится на два дисплея: выдвижной за рулевой колонкой и стационарный на центральной консоли. Низ передней панели — это полноценный комод с двумя вместительными ящиками, имеющими изящные тканевые ремешки вместо ручек. Имеется просторный бокс и внутри центрального туннеля.

О технической начинке пока ничего не сообщается, известно лишь, что по габаритам C-Aircross близок к Peugeot 2008 и Opel Crossland X: длина — 4,15 м, ширина — 1,74 м, высота — 1,63 м. Привод, очевидно, будет только передний. Серийная версия наверняка лишится открывающихся против хода задних дверей, а в передних появятся большие аналоговые зеркала вместо миниатюрных камер, но все прочие элементы дизайна, будем надеяться, благополучно доживут до конвейера.

Построенный на французской платформе Opel Crossland X призван заменить в модельном ряду немецкой марки микровэн Meriva. Учитывая, что Crossland X близок по габаритам к Мокке, нельзя исключить конкуренцию между двумя этими моделями, но у Crossland X, в отличие от Мокки, не будет полноприводных модификаций.

В конце августа прошлого года фирма Citroen представила на Парижском автосалоне концепт CXperience, предвосхищающий новую флагманскую модель французской марки.

Фото: Citroen