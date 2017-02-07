Geely Emgrand GT: объявлены цены и комплектации в России

Продажи бизнес-седана в России стартуют 18 февраля 2017 года. На выбор предложат два мотора, автоматическую коробку передач. Отечественному покупателю доступно три комплектации.

Напомним, китайский бизнес-седан Geely Emgrand GT выпускают на заводе «БелДжи» в Белоруссии и в других странах, в том числе Китае, он носит имя GC9. В России автомобиль будут предлагать с двигателями объемом 2,4 л (148 л.с.) или 1,8 л (163 л.с.). Официальные дилеры марки уже начали прием заказов, цены на седан стартуют с отметки 1 389 000 рублей за комплектацию Standard с бензиновым мотором объемом 2,4 л, мощностью 148 л. с. Уже в начальной версии автомобиль оборудован комплектом подушек безопасности (фронтальными, боковыми), системой курсовой устойчивости ESC, антипробуксовочной системой, а также системой ABS и системой помощи при экстренном торможении.

Для комфорта водителя предусмотрены: круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, гидроусилитель рулевого управления, задние датчики парковки, наружные зеркала с обогревом и электроприводом складывания, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и регулировкой по вылету и углу наклона, система бесключевого доступа и запуска двигателя, противотуманными фарами и задними светодиодными фонарями, а также электромеханическим стояночным тормозом с функцией удержания автомобиля на месте. В этой комплектации автомобиль оснащен колесами размерности 215/55 R17 на легкосплавных дисках и системой контроля давления в шинах.

Комплектация Comfort обойдется в 1 663 000 рублей и оснащена бензиновым мотором объемом 1,8 л c турбонаддувом и непосредственным впрыском. В этом исполнении автомобиль оборудован 6 подушками безопасности, электроусилителем руля и шинами размерностью 245/45 R18 на легкосплавных дисках. В дополнение к оснащению версии Standard автомобиль имеет передние датчики парковки, камеру заднего вида с динамической разметкой, подсветку салона, систему контроля качества воздуха и панорамную крышу с травмобезопасным механизмом электропривода. В этой версии сиденья регулируются в 8 направлениях, в том числе есть регулировка поясничной области. Функция памяти позволяет сохранить индивидуальные настройки сиденья, зеркал и рулевой колонки. Сиденье переднего пассажира оборудовано электроприводом регулировки в четырех направлениях.

Топовая Flagship с двигателем 1.8T предлагается за 1 739 000 рублей. В дополнение к предыдущей комплектации автомобиль оснащается дополнительной коленной подушкой безопасности водителя, проекционным дисплеем, системой мониторинга слепых зон, шторкой заднего стекла с электроприводом и системой автоматической парковки. Правое заднее пассажирское сиденье оснащено обогревом и электроприводом.

Geely Emgrand GT в 2015 году получил в Китае звание «Автомобиль 2015 года». Седан настолько популярен на родине, что на онлайн-аукционе, состоявшемся в марте прошлого года, партия из тысячи седанов была распродана всего за 77 минут.

В прошлом году, осматривая выставку образцов новой техники, белорусский президент Александр Лукашенко пообещал пересадить чиновников среднего звена на автомобили, выпущенные в стране. Речь шла, в том числе, о модели, которая выпускается на совместном предприятии «БелДжи».

Фото: «За рулем»