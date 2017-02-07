Швейцарские инженеры научили автомобили общаться, оставаясь независимыми

В недалеком будущем автомобили смогут самостоятельно кооперироваться между собой на дороге, обмениваясь информацией о скорости, положении на полосе, погодных условиях и пробках. Об этом сообщает Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL).

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) сделали важный шаг к созданию системы обмена информацией между автомобилями: они провели успешные полевые испытания с участием трех независимых друг от друга автомобилей. У ученых нет сомнения: однажды машины начнут двигаться самостоятельно, но для этого нужно создать надежную и удобную систему контроля, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследования ученых. Решением этой задачи заняты специалисты ряда европейских стран, участвующих в проекте AutoNet2030. Швейцарцы в этом проекте разрабатывают алгоритм контроля за движением автомобилей, следующих организованной группой.

Автомобили уже научили устанавливать связь между собой при помощи Wi-Fi, GPS-навигации, лазеров, видеокамер и других приборов для автономного движения. Однако потребуется еще полтора десятка лет, прежде чем автомобили без водителя полностью вытеснят с дорог обычные, управляемые человеком транспортные средства. В течение этих 15 лет умные машины будут соседствовать с обычными, и потребуются переходные технические решения. Одно из них состоит в том, чтобы машины могли двигаться группами, включающими как автомобили с водителем, так и автономные. Проводившиеся в Австралии испытания показали, что это возможно, но такая колонна, если она состоит из большого числа машин, становится трудноуправляемой, поскольку она очень громоздкая.

Участники проекта AutoNet2030 предложили децентрализованную формулу управления, чтобы каждый автомобиль мог независимо от других устанавливать свою скорость и дистанцию. При этом транспортные средства должны обмениваться информацией с соседями, таким образом располагая не только своими «глазами» для слежения за дорогой, но и информацией собратьев, контролирующих ситуацию вокруг колонны на 360 градусов.

В итоговом испытании шведских ученых участвовали три машины — беспилотные грузовик и легковушка и еще один легковой автомобиль с водителем. Хотя тест с тремя машинами получился и не очень зрелищным, однако разработчики смогли воплотить в жизнь свою задумку. Однако дальнейшие разработки в этом направлении будут зависеть от спроса.

В проекте AutoNet2030 помимо швейцарцев участвуют ученые из Греции, Франции, Германии, Италии, Венгрии и Швеции.

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Фото: Mercedes-Benz