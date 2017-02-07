Суперкроссовер Lamborghini Urus запустят в производство уже этой весной

Итальянский производитель спортивных автомобилей готовится представить самую важную для себя модель в новейшей истории. Urus должен не только удвоить мировые продажи марки Lamborghini, но и открыть для нее новые технологические горизонты.

Глава Lamborghini Стефано Доменикали в интервью изданию Digital Trends сообщил важные сведения о грядущем итальянском суперкроссовере. Оказывается, его пилотная сборка начнется уже в апреле этого года, а первые официальные сведения о новинке фирма огласит «в ближайшие недели». Вероятно, премьера машины состоится в первой декаде марта на Женевском автосалоне.

Доменикали подтвердил, что кроссовер будет называться Urus, и намекнул, что суперспособностями он будет обладать не только на асфальте, но и, так сказать, на естественных покрытиях: предусмотрено несколько режимов работы управляющей полным приводом и силовым агрегатом электроники: лед, снег, камни, песок.

В перспективе, по словам топ-менеджера, обязательно появится гибридная модификация, которая не только впишет Urus в строгие экологические нормы ряда стран, но и даст владельцам дополнительные преимущества в виде большого запаса хода и особых динамических качеств, которые может обеспечить только электропривод.

Гибридизация впоследствии распространится на весь модельный ряд Lamborghini, но вместе с тем Доменикали подчеркнул, что будет до последнего бороться за атмосферные двигатели. Что до кроссовера, то он, как уже сообщалось ранее, первым примерит 4,0-литровую «битурбовосьмерку» с отдачей на уровне 600 л.с.

Старт производства в апреле не означает, что уже к лету десятки «ламбо-джипов» будут бороздить просторы Рублевки — в продаже автомобиль вряд ли появится раньше 2018 года, а столь ранний запуск в серию требуется для отладки качества модели и подготовки дилеров к ее обслуживанию. Ожидается, что Urus позволит по меньшей мере вдвое увеличить продажи автомобилей Lamborghini — с нынешних 3500 до 7000 в год, но некоторые эксперты полагают, что фирма сможет продавать и больше, если захочет, ведь у конкурентов ничего подобного в ближайшее время не появится.

В будущем в модельном ряду Lamborghini может появиться также суперседан, выполненный по мотивам концептуальной модели Estoque.

В декабре фирма Lamborghini представила обновленный флагманский суперкар Aventador S.

Фото: Looksmart Models