Минпромторг предложил расширить выбор автомобилей по программе льготного автокредитования

Минпромторг разработал проект постановления правительства о продлении в 2017 году программ льготного автокредитования, лизинга и обновления парка автотранспортных средств. По программе льготного аккредитования предлагается увеличить лимит стоимости автомобиля.

В 2016 году по программе льготного автокредитования при плане в 270 тыс. единиц техники было реализовано 324 тысячи (+20%). Этот инструмент стимулирования спроса оказался очень эффективным, в программе 2017 года ведомство предложило увеличить лимит стоимости автомобиля, чтобы у покупателей был бóльший выбор моделей.

В соответствии с проектом, в 2017 году предлагается выдавать кредиты по 31 декабря 2017 г. включительно на приобретение новых автомобилей 2016 или 2017 года выпуска. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 млн 450 тыс. рублей, а его полная масса — 3,5 тонны. Обеспечением кредита является залог приобретаемой машины, размер предоплаты должен составить не менее 20% ее стоимости. Ставка кредитования составляет разницу между действующей на дату выдачи кредита ставкой банка и предоставляемой скидкой в размере 6,7 процентных пункта. Срок действия кредитного договора не должен превышать три года.

В программе льготного автокредитования участвуют 70 банков, в том числе ООО «Русфинанс Банк», ООО «Сетелем Банк», Банк ВТБ 24 (ПАО), АО «РН Банк», АО «Меткомбанк», АО «ЮниКредит Банк» и ООО «Фольксваген Банк РУС».

В настоящее время средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки — 9,5%, размер скидки — 6,7 процентных пункта.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» прогнозирует , что из-за падения спроса в 2017 году в России закроется еще 150 дилерских центров. В прошлом году рынок покинули 300 дилеров.

прогнозирует , что из-за падения спроса в 2017 году в России закроется еще 150 дилерских центров. В прошлом году рынок покинули 300 дилеров. К 2020 году авторынок еще не достигнет уровня 2014-го, такой прогноз дает аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young.



Фото: Евгений Асмолов/ТАСС