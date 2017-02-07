Chery объявила рублевые цены на Tiggo 3

Премьера китайского кроссовера состоялась в Пекине чуть более двух лет назад. За это время модель завоевала популярность на рынках Китая, Южной Америки и Ближнего Востока и, наконец, добралась до России.

Российским покупателям кроссовер Chery Tiggo 3 (обновленный Tiggo FL) предлагают в трех комплектациях: MT Comfort, MT Luxury и CVT Luxury. Стоимость кроссовера составит от 817 000 рублей.

Chery Tiggo 3 оснащается мотором 1.6 мощностью 126 л.с., разработанным концерном Chery в партнeрстве с австрийской компанией AVL. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л для автомобилей, оборудованных 5-ступенчатой механической коробкой передач, и 8,2 л — с вариатором.

В начальную комплектацию Comfort с механической коробкой передач входят: литые диски, передние фары проекционного типа (линзованные), противотуманные фары с функцией Corner, зеркала заднего вида с электрической регулировкой, повторителями поворотов и подогревом, иммобилайзер, задние датчики парковки, ABS, электронная система распределения тормозных усилий, две подушки безопасности, круиз-контроль, электростеклоподъемники передних и задних дверей, ключ дистанционного открытия дверей, обогрев передних сидений, кондиционер, многофункциональное рулевое колесо и крепления для детского сиденья Isofix.

Стоимость комплектации Luxury составит 859 900 рублей с МКП и 909 900 рублей — с вариатором. В список оборудования в дополнение к стандартному включены: хромированные литые диски, эргономичные сиденья, климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо, мультимедийная и акустическая системы.

Линейка моделей китайского производителя Chery в России будет состоять из четырех автомобилей, два из которых до сих пор держат в секрете.

Среди необъятного количества марок и моделей, коими богата Поднебесная, есть очень достойные экземпляры. Добро пожаловать в нашу подборку.

Фото: Chery