Надломленные Наварой: британские пикаповоды ополчились на фирму Nissan

Группа британских владельцев пикапов Nissan Navara поколения D40 требует у производителя объявить официальную отзывную кампанию в связи с сильной коррозией рамы данной модели. Скорее всего, сторонам конфликта предстоит выяснять отношения в суде.

Душераздирающий репортаж о ломающихся пополам пикапах Nissan Navara опубликовал британский таблоид The Sun, заметка щедро снабжена фотографиями изъеденных коррозией рам, приведены, как водится, несколько комментариев владельцев в духе «доколе». Утверждается, что в Великобритании зафиксировано по меньшей мере несколько десятков случаев разрушения автомобилей, выпущенных в период с 2005 по 2008 годы, но есть и уничтоженные ржавчиной более свежие машины, причем не только пикапы Navara, но и соплатформенные вседорожники Pathfinder.

Издание также сообщает, что историей заинтересовался Транспортный комитет при парламенте Великобритании, где обещали «во всем разобраться». Сами же обиженные владельцы разрушенных машин ведут консультации с юристами и оценивают судебную перспективу, а свой гнев выплескивают в специально созданной группе Nissan Navara snapped chassis социальной сети Facebook. Вот только странно, что группа эта закрытая, хотя обычно в таких случаях пострадавшие стремятся к максимальной публичности. К сожалению, в данном случае нельзя исключать корыстного мотива со стороны автовладельцев, особенно в свете недавней эпопеи по поводу ржавеющих пикапов фирмы Toyota, которая после многочисленных жалоб владельцев согласилась выплатить в США 3,4 млрд долларов и провести ремонт (замену рамы) в случаях, когда это необходимо.

Климат в Великобритании, конечно, так себе — сырости не занимать, однако вряд ли условия там более суровые, чем в России, где «массового падежа» Навар замечено вроде бы не было.

Разумеется, нельзя исключать и брака со стороны производителя. The Sun утверждает, что фирма Nissan частично признала проблему и даже выразила готовность пойти навстречу автовладельцам и урегулировать конфликт в индивидуальном порядке, но наиболее инициативные пикаповоды хотят именно официального отзыва, поскольку нахождение на дороге автомобилей с такого рода дефектом опасно для общества.

Nissan Navara текущего поколения D23 в России официально не продается, к нам раньше поставлялись именно машины поколения D40.

В январе фирма Nissan представила в Европе лимитированную спецверсию пикапа Navara под названием Trek-1°.

Nissan Navara в прошлом году дал жизнь двум пикапам-клонам — Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-класса.

Фото: The Sun