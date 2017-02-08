Кросс-монстр: Audi RS Q5 наводит марафет к Женеве

На весеннем мотор-шоу подразделение Audi Sport сорвет покрывало с очень мощного и быстрого кроссовера, который установит новые стандарты в своем сегменте.

Mercedes-AMG готовит сумасшедший паркетник GLC 63, в следующем поколении BMW X3 появится полноценная М-версия. Соответствующая «раскаленная» модификация очень скоро появится в гамме Audi Q5. И это будет чрезвычайно злобная штуковина!

Об автомобиле обмолвился босс Audi Стефан Винкельман — по его словам, на Женевском мотор-шоу представят некий кроссовер с магическими литерами RS на шильдике (на изображении гипотетический внешний вид). По предположениям западных СМИ, которые кажутся нам весьма вероятными, автомобиль получит поршевский 2,9-литровый мотор V6 с двумя турбонагнетателями. Им же вооружат перспективный RS4 Avant quattro и RS5 quattro. Недавно стало известно, что в варианте для «властелинов колец» мотор выдаст аж 450 л.с. и 600 Нм! Для сравнения, Porsche Panamera 4S с этим же агрегатом развивает 440 л.с. и 550 Нм.

По динамике спорткар уложит на обе лопатки нынешнего короля среди «ку-пятых» — новейшую версию SQ5, оснащенную 354-сильным наддувным мотором V6 объемом 3,0 л. Данное исполнение способно разогнаться до сотни за 5,4 с, а «эр-эска» наверняка сможет выстреливать в пределах 4,5 с.

Издание Auto Express представило гипотетический облик седана A6 пятого поколения, который дебютирует в 2018 году.

A6 До конца нынешнего года Audi явит миру полностью новый седан A8.

Фото: X-Tomi Design