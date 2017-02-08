Жонглируя компоновкой: небывалый Chevrolet Corvette заснят на тестах

Те, кто следит за судьбой замечательного заокеанского спорткара, знают, что он находится на пороге глобальных метаморфоз. Компания решила полностью перелопатить конструкцию и поменять типичную для Корвета компоновку с двигателем, расположенным спереди, и коробкой передач, отнесенной к задней оси (схема transaxle применяется на Chevy начиная с пятого поколения), на среднемоторную. То есть американцы намерены взрастить прямого конкурента Ferrari 488 и его преемнику, а также Lamborghini Huracan и другим суперкарам данного типа.
Теперь есть и относительно подробные шпионские фотографии прототипа. О стилистике пока судить непросто, но в пропорциях еще не наблюдается и намека на Corvette. Сходство, очевидно, должен будет обеспечивать характер головной оптики и четыре круглых фонаря сзади. Нет ясности и с двигателями. Ходят слухи, что спорткар переключится на агрегат V6 с двумя турбонагнетателями, но при этом сохранит неотъемлемую «восьмерку», без которой Corvette и вовсе не Корвет. В конструкции увеличат долю алюминия, тем самым снизив вес.
По неофициальным данным, премьера новинки состоится на домашнем мотор-шоу в Детройте в начале следующего года.
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