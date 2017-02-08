Жонглируя компоновкой: небывалый Chevrolet Corvette заснят на тестах

Новый Chevy Corvette, кардинально отличающийся от своего современного тезки, проходит испытания.

Те, кто следит за судьбой замечательного заокеанского спорткара, знают, что он находится на пороге глобальных метаморфоз. Компания решила полностью перелопатить конструкцию и поменять типичную для Корвета компоновку с двигателем, расположенным спереди, и коробкой передач, отнесенной к задней оси (схема transaxle применяется на Chevy начиная с пятого поколения), на среднемоторную. То есть американцы намерены взрастить прямого конкурента Ferrari 488 и его преемнику, а также Lamborghini Huracan и другим суперкарам данного типа.

Теперь есть и относительно подробные шпионские фотографии прототипа. О стилистике пока судить непросто, но в пропорциях еще не наблюдается и намека на Corvette. Сходство, очевидно, должен будет обеспечивать характер головной оптики и четыре круглых фонаря сзади. Нет ясности и с двигателями. Ходят слухи, что спорткар переключится на агрегат V6 с двумя турбонагнетателями, но при этом сохранит неотъемлемую «восьмерку», без которой Corvette и вовсе не Корвет. В конструкции увеличат долю алюминия, тем самым снизив вес.

По неофициальным данным, премьера новинки состоится на домашнем мотор-шоу в Детройте в начале следующего года.