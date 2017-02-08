Окрыленный металлом: Ford представил вседорожник Expedition нового поколения

К Чикагскому автосалону полноразмерный SUV облачился в алюминиевый кузов и «похудел» на 136 кг.

Статистика американских продаж автомобилей сегмента фуллсайз SUV — радость для Chevrolet и печаль для «голубого овала». За неполный 2016 год (по данным за три квартала) сравнительно свежий Tahoe держится в лидерах с результатом 103 306 машин, в то время как фордовские дилеры могут похвастаться всего 59 835 реализованными Expedition. Здоровяк выпускается аж с 2007 года и, хотя за это время он успел заметно обновиться (к примеру, сменил атмосферную «восьмерку» на наддувный V6), настало время для более серьезных метаморфоз.

Смена поколения прошла удачно — стандартный полноразмерник и его удлиненный вариант, который отныне зовется Max, стал значительно красивее и технологичнее. Одно из наиболее радикальных отличий от предшественника — полностью алюминиевый кузов, благодаря которому масса снизилась на 136 кг. Рама, позаимствованная у соплатформенного алюминиевого пикапа F-150, более жесткая. Как и прежде, автомобиль укомплектован 3,5-литровым двигателем EcoBoost V6 с двумя турбонагнетателями (его мощность пока не сообщается), но агрегатируется он не с 6-ступенчатым автоматом, а с новейший десятиступкой. Плюс четыре передачи одним махом — это по-американски! Управление АКП организовано вращающейся шайбой. Есть в арсенале и система выбора режимов движения, адаптирующая бортовую электронику под разные типы покрытия и манеру вождения.

Организация внутреннего пространства и оснащение Expedition впечатляют! В базовой версии автомобиль имеет три ряда кресел, а опционально доступны раздельные капитанские кресла второго ряда. Архитектура передней панели заимствована у F-150, но имеет немало отличий. К примеру, у вседорожника больше экран мультимедийной системы, другие дверные карты и явно улучшенная отделка. В списке опций числятся такие полезные вещи, как четыре 12-вольтовые и одна 110-вольтовая розетка, шесть USB-разъемов, камеры кругового обзора, возможность подключения десяти устройств к Wi-Fi и парковочный ассистент.

Накануне фордовцы модернизировали Mustang. Спорткар слегка изменился внешне и оснащен 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

По последним сведениям, готовящийся вседорожник Ford Bronco получит передний и задний неразрезные мосты.

Фото: Ford