Hyundai Grand Santa Fe: перемен требуют их сердца

Стандартному пятиместному кроссоверу Hyundai Santa Fe глобальные новшества вряд ли угрожают, а вот его удлиненному «гранд»-собрату следует готовиться к заметным переменам. Метаморфозы могут затронуть даже название.

В североамериканском подразделении Hyundai заметили, что наличие в гамме сразу двух паркетников Santa Fe — пятиместного и версии Grand с семиместным кузовом — смущает и сбивает с толку клиентов. Для внесения ясности производитель увеличит разрыв между автомобилями. Каким образом? Дальнейшим наращиванием габаритов!

На тестах заснят прототип перспективного длиннобазного паркетника, который явно отличается от нынешнего Grand Santa Fe увеличенным «рюкзаком» багажного отсека. Согласно предварительным данным, автомобиль сможет вмещать уже не семерых, а восьмерых персон. Причем на «галерке» они, вероятно, будут чувствовать себя комфортнее, нежели селедки в банке. Есть также вероятность смены названия для лучшей идентификации автомобиля на рынке и, быть может, стилистических отличий от «просто» Santa Fe.

Соответственно, через неизвестное пока количество времени российский рынок наверняка получит очередной большой кроссовер в дополнение к таким громилам, как Honda Pilot и Chevy Traverse (до России он доберется осенью). Сроки дебюта великана неизвестны.

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Фото: Motor1