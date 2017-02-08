Реформа ОСАГО затягивается

Законодатели не успеют завершить реформу ОСАГО по замене денежной выплаты ремонтом до 1 марта, как было запланировано. В ЦБ надеются, что запуск реформы будет отложен всего на месяц.

Реформа по замене денежной выплаты ремонтом, скорее всего, не запустится с 1 марта, как предполагалось, споры между депутатами и страховщиками грозят затянуть процесс, сообщает «Коммерсант». Основные разногласия возникли по поводу использования при ремонте исключительно новых запчастей. Страховое сообщество резко протестует, однако, по данным издания, Центробанк настаивает на этой поправке.

Поправки в Закон об ОСАГО о приоритете ремонта при выплате уже прошел процедуру первого чтения и ко второму учтена доработанная ЦБ и Минфином версия, а также внесены многочисленные депутатские поправки. В общих чертах все выглядит следующим образом: после вступления в силу положения о замене денежной выплаты ремонтом в страховании ОСАГО клиент страховой компании сможет выбрать сервис из списка, предложенного страховщиком; срок ремонта не должен превышать 30 дней с момента предоставления потерпевшим автомобиля в сервис; у потерпевшего остается возможность получить выплату деньгами в случае «тяжелых жизненных обстоятельств», наличие которых еще нужно доказать.

Очередной раз поправки обсудят 16 февраля, но уже ясно, что по всем необходимым процедурам к 1 марта запустить реформу вряд ли удастся. Однако она жизненно необходима для отрасли, и в Центробанке это понимают, поэтому надеются, что если она и будет отложена, то на непродолжительное время и весной закон все-таки примут.

Напомним, ЦБ настаивает на варианте перехода на денежную выплату — в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств у владельца автомобиля и его семьи после ДТП. Страховщики выступают против, считая, что это может привести к злоупотреблениям и активизации мошеннических схем.

В РСА полагают, что введение приоритета ремонта над денежной выплатой очистит рынок от «автоюристов», которые приносят убытки, добиваясь через суд больших компенсаций. В результате в 26 регионах наблюдаются проблемы с доступностью полисов, так как страховщики из-за убыточности не хотят оказывать услугу ОСАГО.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС