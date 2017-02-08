Николино горе: седельный тягач Tesla уже на подходе

Согласно озвученной прошлым летом Илоном Маском долгосрочной стратегии развития компании Tesla, в этом году должна состояться презентация электрического грузовика, который, предположительно, назовут Model T. На этой неделе Маск подтвердил, что «все идет по плану».

У компании Tesla (теперь просто Tesla, приставка Motors была недавно упразднена) нет традиционной PR-службы, все ключевые новости сообщает миру лично ее глава Илон Маск, причем, как правило, делает это в своем Твиттере. Так, на этой неделе он сообщил, что работа над обещанным в прошлом году грузовиком кипит, хотя главная задача сейчас все же — вовремя запустить в производство недорогой электрический седан Model 3, пока оформившие на него заявки клиенты не передумали совершать покупку.

Тем не менее работа над грузовиком идет по плану — руководит ею специально нанятый под это дело Джером Жилен, бывший топ-менеджер американской компании Freightliner Trucks. Заглавная иллюстрация — не официальный тизер, а рендер от студии Peisert Design, попытавшейся угадать, каким будет седельный тягач марки Tesla. Пока что ничего не известно и о технической начинке грузовика, но ясно, что для обеспечения приемлемой дальности хода на одной зарядке потребуется очень большая батарея, при этом Маск обещал, что с экономической точки зрения тягач Tesla будет гораздо эффективнее, чем аналоги с традиционной силовой установкой.

Главным конкурентом для Tesla Model T может стать головной проект другой американской стартап-компании, Nikola Motor — 1000-сильный водородный грузовик Nikola One, презентация прототипа которого прошла в декабре 2016 года. Напомним, что его авторы планируют добывать водород из воды с помощью солнечных электростанций, затем использовать его в силовой установке на топливных элементах грузовика и запасать вырабатываемую энергию в бортовой АКБ емкостью 320 кВт·ч. Покупать эту батарею фирма планирует у Теслы. В свете появления в линейке Tesla собственного грузовика подобная батарейная зависимость, скорее всего, пополнит ряды скептиков, считающих, что проект Nikola Motor — это полнейший сюрреализм и утопия. К слову, немало и тех, кто дает аналогичное определение всей деятельности Илона Маска.

В январе Илон Маск заявил, что больше не может терпеть заторы на дорогах Лос-Анджелеса, где он работает, и в ближайшие месяцы приступит к прокладке транзитного туннеля под городом.

В декабре Илон Маск вошел в состав консультативного совета по инновационному предпринимательству при новом президенте США Дональде Трампе, но уже в контрах с ним в связи с нашумевшим указом об ограничении миграции, против которого Маск решительно возражает.

Фото: Peisert Design