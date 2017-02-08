Статистика AEB: просевший авторынок готовится к весенней оттепели

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом месяце наступившего года сократились на 5%. Однако специалисты рынка продолжают настаивать на его восстановлении в этом году. А пока результат января — 77 916 проданных машин.

В январе российский авторынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей просел на 5% (до 77 916 шт.), а ведь была надежда, что он хотя бы выйдет в ноль. Этого не произошло и, несмотря на то что такое сокращение продаж нельзя считать особо существенным, не стоит забывать, что это «минус» от крайне низкой прошлогодней базы. Напомним, в январе 2016 года было продано 81 849 автомобилей, что уже было на 29,1% (!) меньше, чем в 2015 году.

Тем не менее в Комитете автопроизводителей АЕБ бодрости и оптимизма не теряют. Как отмечает его председатель Йорг Шрайбер, «если рынок и собирается вырасти в этом году, январь не показал никакой спешки в этом намерении». Однако во второй половине месяца покупательская активность заметно увеличилась, что может означать, что «клиенты приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью».

«Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом», — подытоживает Шрайбер.

У бессменного лидера рынка — Лады — продажи в январе составили 16 334 шт., что на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Что ж, нельзя не признать, что антикризисная политика опытного управленца Николя Мора дает устойчивые результаты. За лидером стремится корейский бренд Kia, чей результат — 10 306 шт., продажи выросли на 14%, на третьем месте расположилась марка Hyundai — 6694 проданные машины и минус 16% к прошлому году. Но даже не сомневаемся, что дела бренда скоро наладятся, большой интерес покупателей к новому Солярису яркое тому подтверждение. Компания Renault оказалась на четвертом месте с результатом 5208 проданных машин (+4%). Пятерку ведущих игроков рынка замыкает Volkswagen — 4581 шт. (+3%), чья «касса» пополняется во многом благодаря бестселлеру Polo (2550 шт., —4%).

Этот месяц также отмечен тем, что сократился список игроков, которые смогли достичь и преодолеть планку в 1000 проданных машин. Счастливчиков оказалось лишь 18, остальные, даже такие сильные бренды, как Audi и Land Rover, увы, до заветной тысячи недотянули.

Из тех брендов, которые в январе показали высокую динамику роста, стоит отметить Мазду — 1513 автомобилей (+7% к январю 2016-го), Datsun — 1107 шт. (+11%) и Chevrolet — 1734 шт. (+44%). Хорошие результаты последнего практически целиком заслуга модели Niva, продажи которой выросли на 41%, до 1670 автомобилей.

В пятерку самых востребованных моделей прошлого месяца вошли: Kia Rio — 5693 шт. (+60%), Lada Granta (4624 шт.; —37%), Lada Vesta (4088 шт.; +149%), Hyundai Solaris (2886 шт.; —49%) и Hyundai Creta — 2565 шт., чей ближайший конкурент Renault Kaptur оказался лишь на 14-й строчке рейтинга с результатом 1519 проданных автомобилей.

Комментирует заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев.



— Мы прогнозируем рост российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей на 5–7% по итогам 2017 года, это чуть выше прогноза АЕБ, но по нашей группе компаний мы зафиксировали рост в 6% по отношению к прошлому году против 5% падения рынка, поэтому даем оптимистичные прогнозы на 2017 год. Рост продаж начнется не ранее второго полугодия и будет обеспечен отложенным спросом, запуском новых программ господдержки и, конечно же, акциями и скидками автопроизводителей. Спрос на премиальный сегмент меньше подвержен кризисным колебаниям, и в последние годы сокращение авторынка связано в бóльшей мере с падением масс-сегмента. И именно на этот сектор рынка мы, дилеры, делаем ставку в 2017 году.



Аналитики рынка полны оптимизма: согласно недавно опубликованному исследованию EY, с этого года рынок начнет расти, а к 2020 году он достигнет отметки в 2,2 млн штук.

Продажам во многом будут способствовать программы поддержки рынка, на этой неделе Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о продлении в 2017 году госпрограмм. В частности, предполагается увеличить стоимость автомобиля для участия в программе льготного автокредитования с 1,15 млн до 1,45 млн рублей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МАРКАМ ЗА ЯНВАРЬ 2017/2016

БРЕНД ЯНВАРЬ 2017 2016 YoY Lada 16334 15577 5% KIA 10306 9049 14% Hyundai 6694 8010 ˗16% Renault 5208 5014 4% VW 4581 4455 3% Nissan 4230 4494 ˗6% Toyota 3831 6064 ˗37% Škoda 3571 3556 0% Mercedes˗Benz 2471 3206 ˗23% ГАЗ ком.авт. 2307 1851 25% Ford 2253 2242 0% BMW 1758 1919 ˗8% УАЗ 1735 1930 ˗10% Chevrolet 1734 1201 44% Mazda 1513 1411 7% Datsun 1107 1001 11% Mitsubishi 1076 1323 ˗19% Lexus 1000 1085 ˗8% Audi 935 905 3% Lifan 929 1244 ˗25% Ravon 445 ˗ ˗ Land Rover 401 500 ˗20% Infiniti 379 298 27% VW ком.авт. 305 323 ˗6% Subaru 303 422 ˗28% Suzuki 265 571 ˗54% Citroёn 265 220 20% Mercedes˗Benz ком.авт. 246 260 ˗5% Peugeot 227 196 16% Chery 205 280 ˗27% Porsche 151 311 ˗51% Jaguar 134 34 294% Honda 123 190 ˗35% FIAT 122 164 ˗26% Geely 120 555 ˗78% Changan 93 34 174% Jeep 92 76 21% Cadillac 78 48 63% Volvo 72 16 350% MINI 70 76 ˗8% DFM 54 91 ˗41% Isuzu 41 57 ˗28% Iveco 35 47 ˗26% FAW 33 35 ˗6% Zotye 28 ˗ ˗ smart 20 12 67% Brilliance 13 114 ˗89% BAW 10 13 ˗23% Genesis 6 ˗ ˗ Hyundai ком.авт. 4 ˗ ˗ Foton 3 0 ˗ Chrysler 0 3 ˗ Alfa Romeo 0 2 ˗ SsangYong 0 153 ˗ Acura ˗ 47 ˗ Daewoo ˗ 1 269 ˗ Haima ˗ 40 ˗ Итого 77 916 81 994 ˗5,0%

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ЯНВАРЬ 2017/2016