Статистика AEB: просевший авторынок готовится к весенней оттепели

В январе российский авторынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей просел на 5% (до 77 916 шт.), а ведь была надежда, что он хотя бы выйдет в ноль. Этого не произошло и, несмотря на то что такое сокращение продаж нельзя считать особо существенным, не стоит забывать, что это «минус» от крайне низкой прошлогодней базы. Напомним, в январе 2016 года было продано 81 849 автомобилей, что уже было на 29,1% (!) меньше, чем в 2015 году.
Тем не менее в Комитете автопроизводителей АЕБ бодрости и оптимизма не теряют. Как отмечает его председатель Йорг Шрайбер, «если рынок и собирается вырасти в этом году, январь не показал никакой спешки в этом намерении». Однако во второй половине месяца покупательская активность заметно увеличилась, что может означать, что «клиенты приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью».
«Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом», — подытоживает Шрайбер.
У бессменного лидера рынка — Лады — продажи в январе составили 16 334 шт., что на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Что ж, нельзя не признать, что антикризисная политика опытного управленца Николя Мора дает устойчивые результаты. За лидером стремится корейский бренд Kia, чей результат — 10 306 шт., продажи выросли на 14%, на третьем месте расположилась марка Hyundai — 6694 проданные машины и минус 16% к прошлому году. Но даже не сомневаемся, что дела бренда скоро наладятся, большой интерес покупателей к новому Солярису яркое тому подтверждение. Компания Renault оказалась на четвертом месте с результатом 5208 проданных машин (+4%). Пятерку ведущих игроков рынка замыкает Volkswagen — 4581 шт. (+3%), чья «касса» пополняется во многом благодаря бестселлеру Polo (2550 шт., —4%).
Этот месяц также отмечен тем, что сократился список игроков, которые смогли достичь и преодолеть планку в 1000 проданных машин. Счастливчиков оказалось лишь 18, остальные, даже такие сильные бренды, как Audi и Land Rover, увы, до заветной тысячи недотянули.
Из тех брендов, которые в январе показали высокую динамику роста, стоит отметить Мазду — 1513 автомобилей (+7% к январю 2016-го), Datsun — 1107 шт. (+11%) и Chevrolet — 1734 шт. (+44%). Хорошие результаты последнего практически целиком заслуга модели Niva, продажи которой выросли на 41%, до 1670 автомобилей.
В пятерку самых востребованных моделей прошлого месяца вошли: Kia Rio — 5693 шт. (+60%), Lada Granta (4624 шт.; —37%), Lada Vesta (4088 шт.; +149%), Hyundai Solaris (2886 шт.; —49%) и Hyundai Creta — 2565 шт., чей ближайший конкурент Renault Kaptur оказался лишь на 14-й строчке рейтинга с результатом 1519 проданных автомобилей.
Комментирует заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев.
— Мы прогнозируем рост российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей на 5–7% по итогам 2017 года, это чуть выше прогноза АЕБ, но по нашей группе компаний мы зафиксировали рост в 6% по отношению к прошлому году против 5% падения рынка, поэтому даем оптимистичные прогнозы на 2017 год. Рост продаж начнется не ранее второго полугодия и будет обеспечен отложенным спросом, запуском новых программ господдержки и, конечно же, акциями и скидками автопроизводителей. Спрос на премиальный сегмент меньше подвержен кризисным колебаниям, и в последние годы сокращение авторынка связано в бóльшей мере с падением масс-сегмента. И именно на этот сектор рынка мы, дилеры, делаем ставку в 2017 году.
- Аналитики рынка полны оптимизма: согласно недавно опубликованному исследованию EY, с этого года рынок начнет расти, а к 2020 году он достигнет отметки в 2,2 млн штук.
- Продажам во многом будут способствовать программы поддержки рынка, на этой неделе Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о продлении в 2017 году госпрограмм. В частности, предполагается увеличить стоимость автомобиля для участия в программе льготного автокредитования с 1,15 млн до 1,45 млн рублей.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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