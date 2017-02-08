Статистика AEB: просевший авторынок готовится к весенней оттепели

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом месяце наступившего года сократились на 5%. Однако специалисты рынка продолжают настаивать на его восстановлении в этом году. А пока результат января — 77 916 проданных машин.

В январе российский авторынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей просел на 5% (до 77 916 шт.), а ведь была надежда, что он хотя бы выйдет в ноль. Этого не произошло и, несмотря на то что такое сокращение продаж нельзя считать особо существенным, не стоит забывать, что это «минус» от крайне низкой прошлогодней базы. Напомним, в январе 2016 года было продано 81 849 автомобилей, что уже было на 29,1% (!) меньше, чем в 2015 году.

Тем не менее в Комитете автопроизводителей АЕБ бодрости и оптимизма не теряют. Как отмечает его председатель Йорг Шрайбер, «если рынок и собирается вырасти в этом году, январь не показал никакой спешки в этом намерении». Однако во второй половине месяца покупательская активность заметно увеличилась, что может означать, что «клиенты приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью».

«Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом», — подытоживает Шрайбер.

У бессменного лидера рынка — Лады — продажи в январе составили 16 334 шт., что на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Что ж, нельзя не признать, что антикризисная политика опытного управленца Николя Мора дает устойчивые результаты. За лидером стремится корейский бренд Kia, чей результат — 10 306 шт., продажи выросли на 14%, на третьем месте расположилась марка Hyundai 6694 проданные машины и минус 16% к прошлому году. Но даже не сомневаемся, что дела бренда скоро наладятся, большой интерес покупателей к новому Солярису яркое тому подтверждение. Компания Renault оказалась на четвертом месте с результатом 5208 проданных машин (+4%). Пятерку ведущих игроков рынка замыкает Volkswagen 4581 шт. (+3%), чья «касса» пополняется во многом благодаря бестселлеру Polo (2550 шт., —4%).

Этот месяц также отмечен тем, что сократился список игроков, которые смогли достичь и преодолеть планку в 1000 проданных машин. Счастливчиков оказалось лишь 18, остальные, даже такие сильные бренды, как Audi и Land Rover, увы, до заветной тысячи недотянули.

Из тех брендов, которые в январе показали высокую динамику роста, стоит отметить Мазду — 1513 автомобилей (+7% к январю 2016-го), Datsun 1107 шт. (+11%) и Chevrolet 1734 шт. (+44%). Хорошие результаты последнего практически целиком заслуга модели Niva, продажи которой выросли на 41%, до 1670 автомобилей.

В пятерку самых востребованных моделей прошлого месяца вошли: Kia Rio — 5693 шт. (+60%), Lada Granta (4624 шт.; —37%), Lada Vesta (4088 шт.; +149%), Hyundai Solaris (2886 шт.; —49%) и Hyundai Creta — 2565 шт., чей ближайший конкурент Renault Kaptur оказался лишь на 14-й строчке рейтинга с результатом 1519 проданных автомобилей.

Комментирует заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев.

Мы прогнозируем рост российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей на 5–7% по итогам 2017 года, это чуть выше прогноза АЕБ, но по нашей группе компаний мы зафиксировали рост в 6% по отношению к прошлому году против 5% падения рынка, поэтому даем оптимистичные прогнозы на 2017 год. Рост продаж начнется не ранее второго полугодия и будет обеспечен отложенным спросом, запуском новых программ господдержки и, конечно же, акциями и скидками автопроизводителей. Спрос на премиальный сегмент меньше подвержен кризисным колебаниям, и в последние годы сокращение авторынка связано в бóльшей мере с падением масс-сегмента. И именно на этот сектор рынка мы, дилеры, делаем ставку в 2017 году.

  • Аналитики рынка полны оптимизма: согласно недавно опубликованному исследованию EY, с этого года рынок начнет расти, а к 2020 году он достигнет отметки в 2,2 млн штук.
  • Продажам во многом будут способствовать программы поддержки рынка, на этой неделе Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о продлении в 2017 году госпрограмм. В частности, предполагается увеличить стоимость автомобиля для участия в программе льготного автокредитования с 1,15 млн до 1,45 млн рублей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МАРКАМ ЗА ЯНВАРЬ 2017/2016

БРЕНДЯНВАРЬ
20172016YoY
Lada16334155775%
KIA10306904914%
Hyundai66948010˗16%
Renault520850144%
VW458144553%
Nissan42304494˗6%
Toyota38316064˗37%
Škoda357135560%
Mercedes˗Benz24713206˗23%
ГАЗ ком.авт.2307185125%
Ford225322420%
BMW17581919˗8%
УАЗ17351930˗10%
Chevrolet1734120144%
Mazda151314117%
Datsun1107100111%
Mitsubishi10761323˗19%
Lexus10001085˗8%
Audi9359053%
Lifan9291244˗25%
Ravon445˗˗
Land Rover401500˗20%
Infiniti37929827%
VW ком.авт.305323˗6%
Subaru303422˗28%
Suzuki265571˗54%
Citroёn26522020%
Mercedes˗Benz ком.авт.246260˗5%
Peugeot22719616%
Chery205280˗27%
Porsche151311˗51%
Jaguar13434294%
Honda123190˗35%
FIAT122164˗26%
Geely120555˗78%
Changan9334174%
Jeep927621%
Cadillac784863%
Volvo7216350%
MINI7076˗8%
DFM5491˗41%
Isuzu4157˗28%
Iveco3547˗26%
FAW3335˗6%
Zotye28˗˗
smart201267%
Brilliance13114˗89%
BAW1013˗23%
Genesis6˗˗
Hyundai ком.авт.4˗˗
Foton30˗
Chrysler03˗
Alfa Romeo02˗
SsangYong0153˗
Acura˗47˗
Daewoo˗1 269˗
Haima˗40˗
Итого77 91681 994˗5,0%

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ЯНВАРЬ 2017/2016 

#МОДЕЛЬБРЕНДЯНВАРЬ
20172016YoY
1RioKIA5 6933 5532 140
2GrantaLada4 6247 377˗2 753
3VestaLada4 0881 6432 445
4SolarisHyundai2 8865 626˗2 740
5CretaHyundai2 565˗˗
6PoloVW2 5502 655˗105
7RapidŠkoda1 9811 560421
8DusterRenault1 8482 379˗531
9NivaChevrolet1 6701 182488
104x4Lada1 6271 60918
11XRAYLada1 578˗˗
12SportageKIA1 5652 407˗842
13LargusLada1 5622 065˗503
14KapturRenault1 519˗˗
15CamryToyota1 3271 146181
16TiguanVW1 288454834
17Octavia A7Škoda1 2481 365˗117
18X˗TrailNissan1 206695511
19RAV 4Toyota1 1502 816˗1 666
20PrioraLada1 1431 386˗243
21CX˗5Mazda1 115975140
22KalinaLada1 0251 140˗115
23on˗DODatsun1 014733281
24QashqaiNissan1 0101 073˗63
25OutlanderMitsubishi943746197

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Комментарии (6)

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Чудес не бывает.Дорогие кредиты,возросшие цены и падающие доходы населения делают своё чёрное дело.

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0

С чего бы это ждать роста, если экономика не растет, реальные доходы населения снижаются, цены на автомобили стремятся к увеличению, вводятся новые поборы с автовладельцев (платные дороги, парковки и т.п.), растет цена бензина?

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0

И снова ВАЗ сливает КиаХендэ.
При том, что Солярис просел в связи со сменой поколений.

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-2
Каплан Илья

Каких поколений? Новые фары ставят? а ну да ну да, таким способом у иномарго же поколения меняются. Сколько же поколений заднеприводных жигулей было, уууууу не счесть хахахахаха Да задолизы в своем препертуаре.

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0

По сравнению с январём 2013 года когда продали 162000 автомобилей цифры «впечатляют». (((
Дноуглубительные работы продолжаются.

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+2
Зимин Владислав

И конца этим работам, не видно!!!

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+1