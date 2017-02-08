Раскатал губу: Nissan Kicks получил аэродинамический обвес

Субкомпактный кроссовер Nissan Kicks — потенциальный кандидат на получение российской прописки. Пока же автомобиль покоряет Южную Америку и обзаводится новыми опциями.

Kicks — новый глобальный субкомпактный паркетник фирмы Nissan, который позиционируется в более бюджетном, нежели Juke, сегменте и будет продаваться в 80 странах мира. Свою карьеру Kicks начал прошлым летом в Бразилии, где был выбран официальным автомобилем Летних Олимпийских игр 2016 года. Автомобиль там предлагается по цене от 84 900 реалов — это более 1,6 млн рублей по текущему обменному курсу. Дорого! Кросс-хэтчбек Chevrolet Onix, к примеру, куда дешевле: от 58 490 реалов (1,1 млн рублей), но Kicks привлекает более гламурным и современным стилем. И производитель решил усилить эту особенность модели, снабдив ее дополнительным аэродинамическим пакетом — за дополнительную плату, разумеется.

Всего за 3160 реалов (60 тыс. рублей) Kicks приобретет выпяченную пластиковую губу под передним бампером, накладки на пороги, боковые молдинги с надписью Kicks, псевдодиффузор на заднем бампере, увеличенный спойлер на багажной двери. До кучи можно налепить на двери ветрозащитные козырьки, а на крышу установить дополнительные поперечные рейлинги.

Российский читатель, конечно, справедливо заметит, что подобный «улчучшайзинг» негативно скажется на проходимости автомобиля — даже не ко всякому бордюру с такой губой приткнешься, но Kicks и не преподносится как гряземес, привод у него только передний, да и моторчик скоромный — бензиновый 1,6-литровый атмосферник мощностью 114 л.с., работающий в паре с вариатором. На таком особо не погоняешь, но эффектно подрулить к кафе, в котором тусуются знойные бразильские цыпочки, безусловно, можно. Глянут они на все эти пластиковые цацки на кузове Кикса и тут же захотят отдаться его владельцу — на то, видимо, и расчет, за то и дерут дилеры Nissan с бразильских трудящихся втридорога.

Осенью прошлого года фирма Nissan представила на автосалоне в Сан-Паулу необычное исполнение Midnight Edition хэтчбека Nissan March. Художники местной дизайн-студии придали машинке гламурный лоск и снабдили ее передок внушительной оттопыренной губой.

Фото: Nissan