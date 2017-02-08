Электробус КАМАЗ тестируют в Санкт-Петербурге

Пробег электрического автобуса по территории cеверной столицы перевалил уже за 4000 км. Особенностью этого транспортного средства являются литий-титанатные аккумуляторы нового поколения, которыми он оснащен.

Электробус КАМАЗ-6282, разработанный совместно с российской научно-технической компанией Drive Electro, начали тестировать еще в мае 2016 года в «Сколково», затем испытания продолжили в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, в общей сложности он уже пробежал более 12 000 км. После успешных испытаний в питерском «Пассажиравтотрансе» новейший электробус второго поколения КАМАЗ Drive Electro с более эффективными литий-титанатными аккумуляторами продолжил тестовую эксплуатацию в СПб ГУП «Горэлектротранс» в феврале этого года.

В Санкт-Петербурге электробус на маршруте № 9 за 55 дней перевез более 16 000 человек. И пассажиры, и водитель отметили плавный ход электробуса, его бесшумность, быстрый разгон и отсутствие запахов.

Длина маршрута № 9 в прямом направлении (от остановки «Автобусная улица» до остановки «Пл. Мужества») составляет 9,28 км, в обратном направлении — 11,18 км. Средняя протяженность маршрутов в российских городах — примерно 15 км.

Уникальность электробусов второго поколения, к которым относится КАМАЗ Drive Electro, состоит в оснащении литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, которые обладают рядом преимуществ по сравнению со всеми другими типами аккумуляторов, применяемых в России и, частично, за рубежом (первое поколение аккумуляторов — литий-железофосфатные и литий-марганцевые). Это единственные аккумуляторы, которые успешно заряжаются при низких температурах: по данным Гидрометцентра, в Санкт-Петербурге в январе 2017 года, когда электробус успешно работал на маршруте, температура опускалась до минус 19 градусов. Генеральный директор компании Drive Electro Сергей Иванов отмечает, что на маршрутах движения со временем будут установлены станции ультрабыстрой зарядки, которые смогут заряжать электробус всего за 6 (!) минут. Первую станцию установят в «Сколково» уже в феврале этого года. И наконец, масса и габариты аккумуляторов электробуса второго поколения значительно меньше, чем у аналогов, что позволяет перевозить большее количество пассажиров. Литий-титанатная батарея рассчитана как минимум на 20 000 циклов полного заряда/разряда, а это более 15 лет интенсивной эксплуатации. Наконец, такие батареи считаются самыми безопасными в мире, а их гарантийный срок составляет более пяти лет.

Несмотря на то, что электробус обходится в два раза дороже троллейбуса, он окупается уже в середине своего жизненного цикла благодаря низкой стоимости обслуживания и эксплуатации. Основная часть его стоимости приходится на силовую начинку, однако с увеличением объемов производства цена ее снизится.

По словам главного конструктора по автомобильным агрегатам и спецтехнике ПАО «КАМАЗ» Андрея Савинкова, многие транспортные предприятия различных субъектов РФ готовы протестировать электробус на своих маршрутах. Если в городе есть трамваи или троллейбусы, это облегчает задачу, ведь это значит, что вся самая дорогостоящая часть инфраструктуры уже есть. Хотя в последние 25 лет многие муниципалитеты сокращали маршруты электротранспорта, самое ценное — тяговые подстанции — как правило, оставались нетронутыми, а для электробусов нужны именно они.

Тем временем в Москве проходит обкатку электробус ГАЗ

Вымрут ли троллейбусы, когда дороги городов заполонят электробусы? В этом попытался разобраться наш автор.

Летом в Москве проходил тестирование гибридный троллейбус белорусского производства. Транспортное средство приводилось в движение дизель-генераторной установкой и ездило по Садовому кольцу, однако о дальнейших планах по его внедрению в транспортную сеть города ничего не слышно.



Фото: Drive Electro