Volvo отказывается от мастеров-приемщиков

Шведская марка Volvo провела сегодня в Москве пресс-конференцию, на которой рассказала о результатах 2016 года, а также о перспективах. Если вы считаете, что большинство собравшихся на столичном мероприятии журналистов заинтересовали цифры продаж, то вы ошибаетесь. В основном речь шла о новом подходе марки к сервисному обслуживанию.

О прошлом

Впрочем, разумеется, началось все именно с цифр. Выступивший перед собравшимися в Москве представителями прессы гендиректор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен напомнил, что вот уже пять лет, как его марка переживает возрождение. Связано оно с теми инвестициями, что шведы получили от нового владельца бренда — китайской Geely. Инвестициями, так недостававшими шведам, когда они находились под крылом Ford. Главное, на что они пошли, — разработку новых моделей, без которых Volvo теряла конкурентоспособность на рынке. Как итог — 19 новинок, уже появившихся или ожидающих дебюта в ближайшее время.

Чуть менее половины проданных в прошлом году в нашей стране Volvo — кроссоверы XC60

Глобально в 2016 году Volvo реализовала 534 332 машины (против 503 127 в 2015-м). Половину кассы концерну сделали две модели — новый кроссовер XC90 и самый продаваемый в Европе среднеразмерный SUV — модель XC60, даже несмотря на закат своего жизненного цикла (через месяц в Женеве перед нами предстанет ее новое поколение). Ставка, как и прежде, делается на три крупных рынка — Америку, Китай и Европу. Так, в Западной Европе за прошлый год было продано 206 144 машины (из них только в Швеции — 70 268), в Китае — 90 930, а в США — 82 726.

Вклад России в мировые продажи шведов оказался куда скромнее — лишь 5583 реализованных автомобиля (из них 2640 пришлись на XC60), хотя в пиковом 2012-м Volvo отрапортовала о 20 364 машинах. Помимо кризисных явлений на российском рынке г-н Мальмстен посетовал на жесткое квотирование. В конце завершившегося года дилерам марки попросту нечем было торговать, хотя к указанной цифре они смело могли бы приписать около двух-трех тысяч проданных машин, которые были перенаправлены штаб-квартирой на другие рынки. В этом случае Volvo Car Russia вполне было бы под силу повторить результат 2015 года (7831 реализованный автомобиль).

Новый XC90 пользуется невысоким, но стабильным спросом в России — за прошлый год он разошелся тиражом 1858 экземпляров.

Просто для понимания ситуации: на текущий момент срок поставки модели XC60 в нашу страну равен двум, V90 Cross Country — трем, XC90 — четырем, а S90 — шести месяцам.

О персональном сервисе

Между тем продажи новых автомобилей — не то, ради чего стоит беспокоиться 46 дилерам Volvo в России. В ближайшее время московский офис призывает их переориентироваться на другие продукты, среди которых продажи подержанных машин, сервисные и финансовые услуги. К слову о сервисе. Тут, по словам г-на Мальмстена, до приезда в Москву возглавлявшего финское представительство Volvo, шведы выступили с революционной идеей — отказаться на сервисных станциях от посредников в виде мастеров-приемщиков (в самой компании эту концепцию назвали «Персональный сервис Volvo»). «Наш многолетний опыт в других странах говорит о том, что клиент вполне может общаться с механиками напрямую — так доверие к марке лишь возрастает», — говорит глава Volvo Car Russia.

Новый представительский седан Volvo S90 уже на подступах к России — в ближайшие дни он поступит к дилерам шведской марки

В России в этом направлении лишь предстоит большая работа, а некоторые из дилеров только недоверчиво крутят пальцем у виска, признается он. Тем не менее семь из них уже решили попробовать, у кого-то дела даже пошли в гору. Разовый чек может уменьшиться, это правда, но при этом клиенты чаще возвращаются к дилеру, их лояльность растет, поясняет директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов. Работа с дилерскими центрами ведется не по принуждению, а по желанию, и все же времена, когда бизнес строился лишь на продаже новых машин, уже в прошлом, добавляет Майкл Мальмстен.

Наша страна далеко не пионер в этом направлении. В Швеции концепция персонального сервиса работает с 1989 года, а всего по миру на данный момент ее внедрили на 280 СТО Volvo. Согласно внутренним опросам, 89% клиентов марки хотят такого подхода в обслуживании, а по данным «Автостата», Volvo находится на пятом месте среди всех автомарок в России по показателю удовлетворенности клиентов сервисом.

О новинках

На китайские деньги шведам удалось серьезно вложиться в НИОКР. Результатом стало появление сразу двух новых платформ, на которых и построены те самые 19 моделей Volvo, — CMA и SPA. Преобразилась и линейка двигателей, в которой появилось новое семейство Drive-E. Наконец, инвестировались средства и в разработку информационно-развлекательной системы Sensus и системы безопасности Intellisafe.

Шведы не станут ввозить в нашу страну обычный универсал V90 ввиду специфического спроса на такого рода продукцию среди россиян. Вместо него к нам приедет версия Cross Country.

В наступившем году квотирование поставок в нашу страну сохранится, однако сами квоты будут увеличены. К тому же, по словам Алексея Тарасова, россиян ждут новинки шведской марки. Так, в ближайшие дни к дилерам поступят первые седаны S90 (от поставок в Россию универсала V90 решено было отказаться в пользу более популярной версии Cross Country, которая ждет нас в марте). К слову, начиная с 2018 модельного года производство этой машины перекочует из Швеции на завод в китайском Дацине. На сей счет россиян просят не переживать: в прошлом году в США с этого завода уже стали поставлять седан S60 (в будущем году его начнут производить на американском заводе в Чарльзстоуне). Пока нареканий нет. Ведь главное, что машины «сделаны Швецией», при этом не важно, где именно, говорит г-н Тарасов.

А вот готовящееся к дебюту второе поколение XC60, равно как и абсолютно новый компактный XC40 (премьера кроссовера, построенного на платформе CMA, состоится до конца года), доберется до нас не позднее первого квартала 2018 года, заверили собравшихся представители Volvo. Таким образом, весь текущий год россияне еще смогут купить нынешнее поколение XC60.

О перспективах

В этом году Volvo собирается взять 600-тысячный рубеж продаж по всему миру. В российском же офисе пока исходят из того, что сам рынок вырастет незначительно, процентов на пять, а значит, возврата к показателям 2012 года стоит ожидать лишь к 2019–2020 годам. В 2017 году дилерская сеть в РФ пополнится всего одним именем, а действующим предприятиям помимо отказа от мастеров-приемщиков предложат переходить на мобильные шоу-румы из легких конструкций.

Под занавес ушедшего года стало известно о том, что Volvo отзывает 3762 автомобиля с российского рынка из-за возможных неполадок при прогреве двигателя, что может привести к утечке охлаждающей жидкости. Тогда под отзыв попали автомобили шести моделей.

Едва новый Volvo V90 Cross Country предстал перед общественностью, как придворные тюнеры из Polestar сообщили о доработках его дизельных модификаций, а также бензинового турбированного T6.

Фото: Volvo