Вседорожник и седан «Кортежа»: опубликованы патентные изображения

В электронной библиотеке Федерального института промышленной собственности появились изображения промышленных образцов разрабатываемых НАМИ представительских седана и вседорожника. Заявки по обеим машинам были поданы в мае прошлого года.

Проект «Кортеж» вызывает большой интерес у отечественных автолюбителей, ведь это — будущая гордость страны, впервые за долгие годы президент России будет ездить на российской машине — первые образцы должны поступить в Гараж особого назначения до конца текущего года, а в 2018 году начнется мелкосерийное производство автомобилей, предназначенных для розничной продажи.

Напомним, что семейство автомобилей «Кортеж» включает в себя минивэн, лимузин, седан и вседорожник. Облик последних двух сегодня рассекретил официальный сайт ФИПС, опубликовав сведения о патентах на промышленные образцы за номером 102115 (седан) и 102117 (вседорожник).

Обе машины выполнены в достаточно консервативном ключе и имеют очень монументальный вид спереди благодаря огромной хромированной фальшрадиаторной решетке. Корма в обоих случай достаточно сильно напоминает об автомобилях марки Bentley, да и в целом в облике российских машин чувствуется британская школа дизайна, что, наверное, совсем не плохо — впрочем, пусть о внешности судят читатели, мы с нетерпением ждем ваших комментариев.

О технической начинке автомобилей пока мало что известно: в августе прошлого года ФИПС опубликовал патентное изображение панели приборов, кое-какие «потрошки» специалисты НАМИ выложили на суд публики в октябре, в рамках 12-го Международного автомобильного научного форума. Неизвестно также, является ли представленный на иллюстрациях дизайн окончательным, хотя статус промышленных образцов дает основания так думать. Всю правду мы узнаем уже достаточно скоро, вариант с переносом сроков дебюта проекта не рассматривается, ведь «Кортеж» контролируется «на самом верху», а там все строго, сценарий а-ля «ё-мобиль» не прокатит.

Ранее ФИПС обнародовал патентные изображения минивэна «Кортеж».

В октябре прошлого года институт НАМИ подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus, под которым автомобили проекта «Кортеж», вероятно, и поступят в продажу.

Фото: ФИПС