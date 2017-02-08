Владимир Путин принял в Кремле главу Фольксвагена Маттиаса Мюллера

На переговорах речь шла о развитии бизнеса концерна Volkswagen на российском рынке.

Встреча Владимира Путина с Маттиасом Мюллером

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления Volkswagen AG Маттиасом Мюллером выразил готовность помочь концерну. Хотя беседа была заранее запланирована, детали ее не раскрываются. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что встреча не была согласована с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Также, согласно официальной информации, речь шла о развитии бизнеса концерна в России. Владимир Путин сказал в связи с этим:

«Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией. Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы, для того чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке».

Он напомнил, что Volkswagen пользуется льготами, которые предоставляет российское правительство, с помощью них, в том числе, обеспечивая достаточно большой объем продаж. Президент также добавил, что около 10% производимой в России продукции Volkswagen идет на внешние рынки.

В свою очередь, Мюллер отметил, что объем инвестиций концерна в производство в России составляет более 1,85 миллиарда евро. Напомним, Volkswagen в России имеет собственный завод в Калуге, который выпускает автомобили Audi, Skoda и Volkswagen.

Председатель правления концерна «Фольксваген групп» Маттиас Мюллер

«Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в России, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения».

В январе этого года Volkswagen вошел в пятерку ведущих игроков российского авторынка, его продажи составили 4581 автомобиль (+3%), в основном за счет бюджетника VW Polo (2550 шт., — 4%).

вошел в пятерку ведущих игроков российского авторынка, его продажи составили автомобиль (+3%), в основном за счет бюджетника VW Polo (2550 шт., — 4%). В европейском рейтинге по маркам за 2016 год, несмотря на дизельгейт, лидировал Volkswagen — 1 650 473 проданных автомобиля.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС