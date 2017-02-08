От греха подальше: Volkswagen отказался от разработки нового дизеля

Немецкий автопроизводитель не будет выпускать замену 1,6-литровому дизельному двигателю, замешанному в экологическом скандале. Вместо нового дизеля покупателям предложат низковольтную гибридную силовую установку на основе бензинового мотора.

Вокруг массовых дизельных двигателей в Европе нарастает скепсис. Прошлой осенью из штаб-квартиры Renault поступили сигналы то том, что если власти продолжат завинчивать экологические гайки, то двигатели, работающие на солярке, просто исчезнут как вид, так как их производство станет экономически нецелесообразным.

Ровно ту же мысль озвучил британскому изданию Autocar глава фольксвагеновского отдела разработок Франк Вельш. Он сообщил, что руководство немецкого автоконцерна приняло решение приостановить работы над новым 1,5-литровым турбодизелем, который должен был стать родственником инновационного бензинового агрегата того же объема и прийти на смену нынешнему двигателю 1.6 TDI, замешанному в экологическом скандале.

Вельш заявил, что если снабдить новый мотор всей необходимой для соответствия перспективным экологическим требованиям аппаратурой, то ее стоимость будет сопоставима со стоимостью самого двигателя, а весь агрегат в сборе составит 25% стоимости автомобиля класса Volkswagen Polo, то есть для конечного потребителя он будет слишком дорог. В связи с этим принято решение оставить мотор 1.6 TDI без наследника, он будет выпускаться еще четыре-пять лет, после чего окончательно уступит место недорогим бензино-электрическим силовым установкам или так называемым мягким 48-вольтовым гибридам, о которых «За рулем» уже не раз рассказывал.

Заметим, что 48-вольтовая гибридная схема позволяет как раз таки сравнительно малой кровью добиться чистого выхлопа у дизелей, но Volkswagen, видимо, не хочет лишний раз связываться с больной для него темой, на которой он уже потерял порядка 20 млрд долларов, и планирует сосредоточиться на бензиновых и электрических двигателях.

От малолитражных дизельных двигателей в пользу гибридов отказывается и Toyota: из моторной гаммы обновленного хэчтбека Yaris турбодизель исключен.

Фирма Suzuki является одним из передовиков по внедрению в производство мягких гибридов: в Индии она предлагает 48-вольтовый дизель-электрический компактный седан Ciaz, а в Японии на прошлой неделе представила кей-кар Wagon R нового поколения, снабженный низковольтной гибридной силовой установкой на основе бензинового двигателя.

Фото: Volkswagen