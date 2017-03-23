Великая «дразнилка»: кросс-универсал Opel Insignia Country Tourer готовится к старту

Гамма с иголочки новой Инсигнии уже скоро пополнится едва ли не самой привлекательной версией — универсалом с увеличенным дорожным просветом.

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Великолепная Insignia второго поколения, сверкающая под Женевскими софитами, навевала… тоску. Не поймите превратно — автомобиль очень хорош собой, но марка ушла из России, и желающим приобщиться к прекрасному остается лишь мечтать. Определенный интерес к своей персоне могла бы вызвать паркетная версия Country Tourer новой генерации. Пока что она не дебютировала, но готовится и, скорее всего, покажет себя до конца текущего года (на фото стандартный универсал Sports Tourer).

Одни производители считают, что сильно «задирать» кросс-универсал ни к чему, а другие предлагают модификации, способные пристыдить кроссоверы. Примкнет ли Country Tourer, одетый в обвес из неокрашенного пластика, к грузопассажирским моделям с умеренным клиренсом и скромными возможностями за пределами асфальта или же составит конкуренцию кросс-универсалам Subaru Outback и Volvo V90 Cross Country? Модель прошлого поколения высотой не блистала — под днищем было порядка 175 мм, то есть примерно на 15 мм больше, чем у стандартного универсала, и здесь вряд ли стоит ждать серьезных перемен.

Впрочем, сильных сторон тоже намечается немало. В наследство от обычного «сарая» Кантри Туреру достанется сногсшибательная внешность и вместительный интерьер (колесная база выросла с 2737 до 2829 мм), а также багажник объемом до 1640 л против 1530 л у версии прежнего поколения. Интересно, что опелевцы применили на новой Инсигнии не привычную полноприводную трансмиссию с муфтой, отбирающей тягу на заднюю ось, а схему с задними бортовыми фрикционами а-ля Honda и Ford. Кстати, с ней пока сочетается только бензиновая «турбочетверка» о 260 л.с. и 400 Нм. Может ли это означать, что дизельная модификация выйдет в моноприводном формате? Очевидно, узнаем ближе к Франкфуртскому автосалону, где и ожидается дебют Country Tourer.

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Фото: Opel