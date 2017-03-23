Великая «дразнилка»: кросс-универсал Opel Insignia Country Tourer готовится к старту

Одни производители считают, что сильно «задирать» кросс-универсал ни к чему, а другие предлагают модификации, способные пристыдить кроссоверы. Примкнет ли Country Tourer, одетый в обвес из неокрашенного пластика, к грузопассажирским моделям с умеренным клиренсом и скромными возможностями за пределами асфальта или же составит конкуренцию кросс-универсалам Subaru Outback и Volvo V90 Cross Country? Модель прошлого поколения высотой не блистала — под днищем было порядка 175 мм, то есть примерно на 15 мм больше, чем у стандартного универсала, и здесь вряд ли стоит ждать серьезных перемен.
Впрочем, сильных сторон тоже намечается немало. В наследство от обычного «сарая» Кантри Туреру достанется сногсшибательная внешность и вместительный интерьер (колесная база выросла с 2737 до 2829 мм), а также багажник объемом до 1640 л против 1530 л у версии прежнего поколения. Интересно, что опелевцы применили на новой Инсигнии не привычную полноприводную трансмиссию с муфтой, отбирающей тягу на заднюю ось, а схему с задними бортовыми фрикционами а-ля Honda и Ford. Кстати, с ней пока сочетается только бензиновая «турбочетверка» о 260 л.с. и 400 Нм. Может ли это означать, что дизельная модификация выйдет в моноприводном формате? Очевидно, узнаем ближе к Франкфуртскому автосалону, где и ожидается дебют Country Tourer.
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Фото: Opel