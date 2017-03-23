Названа приблизительная стоимость упрощенной системы ЭРА-ГЛОНАСС

Сегодня в Приморье состоялась тестовая установка прибора на подержанный японский автомобиль. Оборудование машины системой экстренного вызова оперативных служб заняло около 20 минут.

В Приморье успешно прошла установка тестовой системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобиль Honda Accord 2005 года выпуска. Оборудование машины системой вызова экстренных служб заняло всего 20 минут. После установки проверили работу устройства, связавшись с операторами колл-центра.

Первым сертифицированным центром АО «ГЛОНАСС» в Приморье стал «Сумотори-Авто». Компания может оказывать весь спектр услуг — от продажи устройств и оформления документов до установки их на подержанные автомобили. В день она может оборудовать устройствами ЭРА-ГЛОНАСС до 200 автомобилей. Но монополистом на рынке эта компания будет оставаться недолго, отметил врио гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля, будут рассмотрены все заявки от компаний, которые захотят заниматься этим бизнесом, и проведен конкурс на заключение агентских договоров.

Стоимость прибора и работ по его установке он оценил в 10–30 тыс. рублей. Равновесная цена установится в ближайшее время, после того как будет сформирован пул сертифицированных мастерских и создана конкурентная среда.

Он объяснил, что порядок установки не случайно отрабатывается в Приморье, именно тут самый большой рынок подержанных автомобилей.

Также он назвал дату начала массовой установки приборов на б/у автомобили — 4–5 апреля. К этому времени производители смогут изготовить и доставить партию приборов, появится несколько сертифицированных агентов, которые будут их устанавливать.

Временный порядок оборудования подержанных автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС будет действовать до тех пор, пока не разработают постоянный, подчеркнул представитель ГЛОНАСС.

С начала года на Дальневосточной таможне сложилась непростая ситуация — из-за вступившего в силу требования об обязательном оснащении транспортных средств системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС владельцам не выдавали завезенные автомобили, и при этом не существовало никакого регламента установки этой системы на подержанные иномарки. Возникшую проблему взялся решать губернатор Приморья Владимир Миклушевский.



Фото: primorsky.ru