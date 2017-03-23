Кроссовер Haima S5 Young: только для молодых ценителей

На китайский рынок вышел новый паркетник Haima S5 Young. Судя по названию и стилистике, на него должны польститься молодые автомобилисты, не чурающиеся эпатажа.

Чем копировать чужой дизайн, лучше создать свой, верно? В Haima рассудили примерно так, и в результате получился чрезвычайно самобытный автомобиль, о красоте которого мы рассуждать не станем — лучше пусть каждый сделает выводы об его экстерьере.

Интересно, что в палитре китайской компании уже есть модель S5, поступившая в продажу в конце 2014 года, но Young — машина немного из другой оперы. Она скромнее габаритами, отличается совершенно другим интерьером и относится к субкомпактному размерному классу. Длина новинки равна 4195 мм, колесная база — 2560 мм, ширина — 1765 мм, а высота — 1637 мм. «Обычный» S5 длиннее на 90 мм, а расстояние между осями больше на 82 мм. Есть отличия и по гамме двигателей. «Молодой» паркетник комплектуется безальтернативным бензиновым атмосферником объемом 1,6 л, развивающим 122 л.с. и 160 Нм и агрегатированным с 5-ступенчатой механикой. Тем временем для его тезки также доступен наддувный двигатель «один и пять» (163 л.с. и 223 Нм) с вариатором. Вилка цен на S5 Young — от 11 тыс. до 11,6 тыс. долларов.

В прошлом году сообщалось о планах Haima вывести S5 на российский рынок.

Фото: Haima