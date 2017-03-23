350 машин за 33 секунды: китайцы оценили Alfa Romeo

Итальянская марка вышла на рынок Поднебесной, где к ее продукции есть немалый интерес. Первая партия разошлась в мгновение ока.

«Альфа» когда-то пробовала свои силы в Китае и теперь вернулась с красивейшим седаном Giulia. А местная публика, которая хоть и имеет доступ к широчайшему автомобильному «меню», явно истосковалась по действительно оригинальным машинам и через интернет-площадку Tmall «смела» 350 экземпляров спецверсии Milano за 33 секунды! Онлайн-сервис в прошлом году позволил реализовать порядка 100 000 автомобилей более чем 30 брендов. Среди них сотня экземпляров кроссовера Levante, которые раскупили за 18 секунд. Alfa Romeo, очевидно, тоже неплохо пойдет — по ней было зафиксировано 20 000 поисковых обращений.

Но действительно интересно другое — компания, судя по всему, не планирует открывать дилерские центры, а будет пользоваться услугами Tmall и реализовывать машины через сеть Maserati, благо на территории Китая она состоит из 45 салонов. Отметим, что Giulia на рынке Поднебесной удовольствие недешевое. Исполнение Milano обошлось в 62 900 долларов, а заряженную 510-сильную Giulia Quadrifoglio, пока что представленную в Китае в количестве 60 штук, компания оценила в 149 000 долларов.

В Alfa Romeo не планируют выпускать универсал на базе Giulia.

На рынках Европы, Ближнего Востока и Африки выйдет кроссовер Stelvio First Edition с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 280 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией.

Фото: Alfa Romeo