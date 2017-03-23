Китай везет: Geely запустила в Англии завод по производству гибридных таксомоторов

Компания London Taxi Company (LTC), с 2013 года принадлежащая китайской Geely, готовится перейти на принципиально новую модель таксомотора. Его гибридная силовая установка позаимствована у Volvo, но кузов из алюминиевого сплава — полностью оригинальный.

Уже в конце этого года в Лондоне появятся новые гибридные «черные кэбы» TX5, которые постепенно вытеснят с улиц города старые дизельные коптилки TX4. В начале 2018 года London Taxi Company планирует начать продажи новых таксомоторов по всему миру. Выпускать их будут в пригороде Ковентри на только что построенном заводе мощностью 20 тысяч машин в год, который обошелся компании Geely в довольно скромную сумму — 300 млн фунтов стерлингов.

Разработка нового кэба стоила, очевидно, куда больше: сообщается, что тестовые прототипы испытывались по всему миру в экстремальных погодных условиях, и теперь производитель полностью уверен в надежности и долговечности гибридных «потрохов» таксомотора. Технические характеристики пока держатся в секрете, но неофициальные источники сообщают, что автомобиль сможет проехать на одной зарядке в безвыхлопном режиме порядка 300 км — на рабочую смену должно хватить, а для более дальнобойных случаев на борту имеется 1,5-литровая вольвовская бензиновая «турботройка». От шведских машин кэбу досталась и вся бортовая электроника, подвеску, по слухам, также настраивали шведские специалисты, так что на плавность хода пассажирам жаловаться не придется.

К слову, plug-in гибридную силовую установку кэб получил под давлением лондонских властей: с 2018 года все новые таксомоторы, заступающие на службу в британскую столицу, должны быть способны проехать на электротяге по меньшей мере 30 миль (48 км).

В России разработанные шведами на китайские деньги британские гибридные кэбы вряд ли появятся, у нас таксисты предпочитают водить совсем другие машины — какие именно, смотрите в рейтинге, составленном специально к Международному дню таксистов.

Фото: LTC