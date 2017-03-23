Nissan предложил ввести в арабском мире… верблюжью силу

И это не первоапрельская шутка. Просто японцы решили потрафить национальной арабской гордости и определять мощность в Camelpower. Объясняют они это тем, что в песках лошади вязнут и измерить их силы не представляется возможным.

Как известно, лошадиная сила — это мощность, которая позволяет поднять груз в 75 кило на один метр за одну секунду. В новых единицах это соответствует 735,5 Вт.

Nissan порекомендовал ввести в арабском мире верблюжью силу — Camelpower (СР), поскольку в песках лошади вязнут и измерить их мощность не представляется возможным, сообщил журнал National Geographic. Глава представительства Nissan в Абу-Даби Самир Черфан даже организовал сравнительные измерения верблюжьей мощности на склоне барханов.

Местные инженеры и физики разработали новую формулу, по которой впредь намерены оценивать мощность автомобилей, пригодных для работы в песках. Главным было связать массу, скорость и тягу на стандартизованном песчаном склоне под пристальным взором кинооператоров Geographic Abu Dhabi.

Оказалось, что одна верблюжья сила соответствует 765 ваттам, то есть на 30 Вт больше лошадиной. Так что отныне популярный у арабов Nissan Patrol имеет не 220 чуждых л.с., а 213 родных и милых сердцу CP.

Центр стандартизации и метрологии Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA), представители которого принимали участие в измерениях, намерен провозгласить Camelpower (CP) официальной единицей мощности для внедорожников в своем регионе.

Фото: car-editors.net

Видео: YouTube

Благодарим за помощь в подготовке материала Алексея Воробьева-Обухова.