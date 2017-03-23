Nissan предложил ввести в арабском мире… верблюжью силу

И это не первоапрельская шутка. Просто японцы решили потрафить национальной арабской гордости и определять мощность в Camelpower. Объясняют они это тем, что в песках лошади вязнут и измерить их силы не представляется возможным.

Как известно, лошадиная сила — это мощность, которая позволяет поднять груз в 75 кило на один метр за одну секунду. В новых единицах это соответствует 735,5 Вт.

Nissan порекомендовал ввести в арабском мире верблюжью силу — Camelpower (СР), поскольку в песках лошади вязнут и измерить их мощность не представляется возможным, сообщил журнал National Geographic. Глава представительства Nissan в Абу-Даби Самир Черфан даже организовал сравнительные измерения верблюжьей мощности на склоне барханов.

Местные инженеры и физики разработали новую формулу, по которой впредь намерены оценивать мощность автомобилей, пригодных для работы в песках. Главным было связать массу, скорость и тягу на стандартизованном песчаном склоне под пристальным взором кинооператоров Geographic Abu Dhabi.

Оказалось, что одна верблюжья сила соответствует 765 ваттам, то есть на 30 Вт больше лошадиной. Так что отныне популярный у арабов Nissan Patrol имеет не 220 чуждых л.с., а 213 родных и милых сердцу CP.

Центр стандартизации и метрологии Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA), представители которого принимали участие в измерениях, намерен провозгласить Camelpower (CP) официальной единицей мощности для внедорожников в своем регионе.

Nissan предложил ввести в арабском мире… верблюжью силу

Фото: car-editors.net

Видео: YouTube

Благодарим за помощь в подготовке материала Алексея Воробьева-Обухова.

Nissan предложил ввести в арабском мире… верблюжью силу
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Комментарии (8)

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Небольшое уточнение. В тексте неверно дано определение лошадиной силы. Верное- 1л.с.- мощность, развиваемая лошадью высотой в холке 1м за 1 секунду при тяге груза массой 1 кг.

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как я понял: арабы, не очень сильны в изобретательстве, но успешны в спасении и поддержании засыхающей науки : на примере спасения греческих ученых-эмигрантов, которых изгоняла Римская империя по религиозным соображениям. После окончания мракобесия, сохраненная наука вернулась в Европу, а все благодаря арабам... похоже это их стиль до сих пор,а не Ниссан

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Получается, на Кавказе нужно им вводить баранью силу, а в ЯНАО, например — собачью:)

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Каплан Илья

а почему нет и в котиках можно, главное же развивать науку и творчество — 100% это даст эффект. Вообще тяговая сила в Осликах и Лошадях , Оленях , Быках, Собаках ..на ком еще возят (?) лучше смотрится чем в киловаттах каких-то

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///Просто японцы решили потрафить национальной арабской гордости...///

Совсем одичали у себя на Островах.
Ниссан решётку радиатора от СААБа себе на морду натянул, а ума нисколько не прибавилось.
Арабская чистокровная порода (арабский скакун) — древняя порода верховых лошадей, выведенная на территории Аравийского полуострова в IV-VII веках нашей эры

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робот

Ну, конечно, есть такое дело. Просто они — скакуны — именно по рыхлому песку не очень скачут — площадь копыт маловата, а у верблюдов она заметно больше, что улучшает проходимость. Вот и придумали пиара для такую вот единицу для ВСЕДОРОЖНИКОВ, на коих бедуины обожают гонять по рыхлым барханам.

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+1
Воробьев-Обухов Алексей

Из военной истории.
Походный порядок арабов состоял из авангарда, главных сил и арьергарда. Авангард из легкой конницы... В голове главных сил двигалась тяжелая конница, прикрытая с флангов отрядами пеших лучников, которые даже при форсированном марше не отставали от всадников. За тяжелой конницей шла пехота. В центре ее походной колонны находились верблюды, нагруженные продовольствием, амуницией и палатками. За пехотой следовал караван верблюдов, который вез осадные и штурмовые машины и полевой госпиталь. Тыл походной колонны охранялся арьергардом. Учреждение полевых госпиталей в арабском войске предания относят к началу IX в. Полевой госпиталь имел верблюдов с носилками, в которых перевозили раненых и больных воинов, верблюды везли палатки, медикаменты и перевязочные средства, медицинский персонал ехал на мулах и на ослах.

Верблюды в обозе, особо на них по рыхлым барханам не гоняли.

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Верблюд — это корабль пустыни.
Судовые двигатели пока что в лошадиных силах обозначают.
Разве что у японцев флот на верблюдах держится.

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