Мода обязывает: Skoda показала новый кроссовер

Фольксвагеновская «дочка» обнародовала тизер купеобразной версии паркетника Kodiaq. Покажут ее в Шанхае.

Босс шкодовского отдела исследований и разработок Кристиан Штрубе нисколько не преувеличивал, когда некоторое время назад называл готовящуюся интерпретацию автомобиля на «экологичном» модульном шасси MEB технологичной и эмоциональной. Но в какое «платье» она облачится? В самое модное на сегодняшний день! Экспериментальная «электричка» предстанет на Шанхайском мотор-шоу в формате купеобразного кроссовера и, судя по силуэту, в стилистическом отношении довольно далеко уйдет от Кадьяка. Тизер пока не позволяет составить полное впечатление об автомобиле, однако уже сейчас очевидно — облик новинки превзойдет многие ожидания. Паркетник действительно напомнит купе, а не кросс-пародию на двухдверку, а его товарная версия, похоже, сохранит дизайн-концепцию, как и Kodiaq, который во многом повторяет предвосхитивший его VisionS.

По некоторым данным, концепт назовут VisionE, тем самым намекая на его главную конструктивную особенность — электрическую силовую установку. Данных о ней пока нет. Начинка может оказаться сопоставимой по мощности и запасу хода с установкой концепта Volkswagen I.D. Buzz, выдающей 369 л.с. и по паспорту позволяющей проезжать 600 км.

Купеобразный кроссовер выйдет не только на европейский, но и на китайский рынок. Кстати, в Поднебесной анонсированы новые SUV от Skoda, Yeti.

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Фото: Skoda