Демонический клоп: Fiat 500 стал монстром

Крайне мрачный экстерьер этого тюнингового «фиатика» не предвещает владельцам спорткупе ничего хорошего. А уж если дело дойдет до «драки»…

Fiat 500, «ужаленный скорпионом», — вещь в себе. Спортивное подразделение Abarth выжимает из миловидного автомобильчика немногим менее двух сотен «лошадей» и превращает его в довольно злобный спорткар. Но модификации компании Pogea Racing отправляют хэтчбек за грань добра и зла.

Проект назван Ares в честь древнегреческого бога войны, и пафос имени весьма точно доносит суть сумасшедшей «блохи», в которой немногое осталось от серийного Abarth. «Турбочетверка» объемом 1,4 л нафарширована новыми компонентами. В частности, у нее кованые поршни, другие шатуны, выпускные клапаны увеличенного размера, усиленные клапанные пружины, спортивные распредвалы, модифицированный впускной и выпускной трак, более производительная топливная система с новыми форсунками и дополнительным насосом, а также турбонагнетатель побольше. Отдача? Держитесь крепче: 404 л.с. при 6400 об/мин, 445 Нм при 3350 об/мин, и все это при снаряженной массе в 977 кг! Разгон до сотни укладывается в 4,7 с, а максимальная скорость в 288 км/ч позволяет пролетать мимо суровых немецких спортседанов, «висящих» на ограничителе в 250 км/ч. Интересно, какова палитра ощущений у «пилота» крохотного Abarth в таких режимах?..

Этим апгрейды, разумеется, не ограничились: трансмиссия перелопачена и дополнена радиатором коробки передач, установлено спортшасси KW Clubsport с возможностью регулировки высоты дорожного просвета и жесткости, а также тормозная система с 322-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми суппортами. Колея расширена. Учитывая масштаб новшеств, углепластиковый обвес с раздутыми колесными арками, прибавивший 48 мм к ширине автомобиля, не украшательство, а необходимость. Всего построят пять Аресов стоимостью 58 950 евро. Дорого? Так ведь один только апгрейд двигателя потянул на 21 000 евро.

На фоне безумного творения Pogea Racing тюнинговый 214-сильный Abarth от Alpha N-Performance выглядит «овощем» и простачком.

В прошлом году мы рассказывали об интересных апгрейдах Fiat 500. То была классическая модель с 300-сильным двигателем от Subaru WRX STI.

Фото: Pogea Racing