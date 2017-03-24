Российский Lotus с двигателем Гранты

У культового Lotus 7 немало последователей, среди которых есть и отечественный DK Racing Shortcut. У него вазовский двигатель и цена в миллион рублей.

«Увеличивая мощность, ты становишься быстрее на прямых. Снижая вес, ты становишься быстрее везде», — давал свои бессмертные наставления Колин Чэпмен. Им следует отечественный снаряд Shortcut от компании DK Racing. Стилистическое и концептуальное сходство с Lotus 7 очевидно, но технически между машинами нет ничего общего.

Шорткат ориентирован на трековую эксплуатацию (попадает в гоночный класс CN1.6 и допущен к участию в основных любительских состязаниях Russian Endurance Challenge, MPC Endurance Masters2, Moscow Classic GP, а также time-attack серии RHHCC) и на 90% состоит из отечественных комплектующих, так что с запчастями проблем не будет. В основу легла пространственная рама. Двигатель объемом 1,6 л, агрегатированный с 5-ступенчатой механикой, позаимствован у Lada Granta Sport, но доработан и выдает 150 л.с. на 95-м и 98-м бензине и 170 «лошадей» на гоночном топливе. Учитывая энерговооруженность на уровне 300 л.с./т, этого вполне достаточно для достижения сотни за 4,7 с и максимальной скорости в 210 км/ч. Все это, отметим, при стоимости в миллион рублей. В «базе» у Шортката отечественная спортивная подвеска с регулировкой жесткости пружин, а за доплату в 50 тыс. рублей он получает британский комплект, позволяющий также регулировать отбой и сжатие амортизаторов. Снаряд имеет спортивный паспорт РАФ, вварной каркас безопасности, систему пожаротушения, омологированные FIA шеститочечные ремни безопасности и другое оборудование.

Гражданская версия, сертифицированная для дорог общего пользования, с крышей, зеркалами заднего вида, лобовым стеклом с подогревом, ABS, подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС появится в 2018 году. А пока клиентам доступны строго трековые модификации. Первые пять автомобилей, заказанные во время закрытых показов, отгрузят клиентам до конца апреля, а боевое крещение Шортката состоится 29 апреля в рамках дебютного этапа первенства MaxPowerCars Endurance Masters2.

Тем временем компания Lotus планирует расширить модельную линейку и даже подумывает о кроссовере.

Фото: DK Racing