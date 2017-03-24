Награда со смыслом: Porsche выплатит сотрудникам по 9111 евро!

Прошлый год стал для немецкой компании самым успешным в истории. Руководство Porsche решило отблагодарить своих сотрудников за хорошую работу не только словами, но и деньгами.

9111 евро — очень солидная сумма даже по меркам Германии, где уровень жизни заметно выше, чем в среднем по Европе. Премию такого размера получит 21 тысяча сотрудников Porsche AG, при этом сообщается, что в 2016 году штат фирмы увеличился на 13%, до 27 612 человек, а значит кое-кто останется без выплат и будет сильно завидовать коллегам.

Размер премии специально «докрутили» до символичной цифры, отсылающей к культовой модели 911: реальный бонус, который рассчитывается исходя из полученной прибыли, составил 8411 евро — эту сумму непосредственно переведут рабочим на карточки, еще 700 евро будет выплачено в качестве пенсионных отчислений — как говорится, на сытую старость.

В прошлом году компания Porsche отгрузила клиентам 237 778 автомобилей (на 6% больше, чем в 2015-м), объем выручки вырос на 4% и достиг 22,3 млрд евро, операционная прибыль увеличилась на 14% и составила 3,9 млрд евро. Решение о бонусах было принято несмотря на то, что материнский концерн Volkswagen переживает сейчас не лучшие времена из-за дизельгейта. Руководство Porsche считает, что как бы трудны ни были объективные обстоятельства, сотрудники заслуживают справедливой оценки своего труда, а потрудились они прекрасно.

  • Ранее концерн Daimler назначил премии своим сотрудникам за успешную работу в 2016 году. Сумма более скромная, чем в Porsche, — 5400 евро, зато охват больше — бонус получили 130 тысяч рабочих.

Фото: Porsche

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Комментарии (5)

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Перевёл заводскую премию за прошлый год в евро и прослезился — 258!

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да ладно, 191млн евро в виде премий при том что прибыль 22? Может речь о 911 евро? Это выглядит более правдоподобным, особенно учитывая что немцы народ экономный. Это только у нас в газпроме себе такие премии могут выписывать

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Alex

Вы откуда цифры эти выдумали?
«В прошлом году компания Porsche отгрузила клиентам 237 778 автомобилей (на 6% больше, чем в 2015-м), объем выручки вырос на 4% и достиг 22,3 млрд евро, операционная прибыль увеличилась на 14% и составила 3,9 млрд евро.» Какая прибыль 22?

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ТАЗ то же перешел с 4-х дневной рабочей недели на 5-ую. У работяг то же прибавочка вышла, наверное 2101 рубчик.

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Деньжата завелись, Фердинанд Пьех с супругой Урсулой уже побежали в лавку к Серджио Маркионне записываться в очередь на новые Феррари.
Жалко только, что тираж у него ограничен, на весь топ-менеджмент Порше не хватит.

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