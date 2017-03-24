Награда со смыслом: Porsche выплатит сотрудникам по 9111 евро!

Прошлый год стал для немецкой компании самым успешным в истории. Руководство Porsche решило отблагодарить своих сотрудников за хорошую работу не только словами, но и деньгами.

9111 евро — очень солидная сумма даже по меркам Германии, где уровень жизни заметно выше, чем в среднем по Европе. Премию такого размера получит 21 тысяча сотрудников Porsche AG, при этом сообщается, что в 2016 году штат фирмы увеличился на 13%, до 27 612 человек, а значит кое-кто останется без выплат и будет сильно завидовать коллегам.

Размер премии специально «докрутили» до символичной цифры, отсылающей к культовой модели 911: реальный бонус, который рассчитывается исходя из полученной прибыли, составил 8411 евро — эту сумму непосредственно переведут рабочим на карточки, еще 700 евро будет выплачено в качестве пенсионных отчислений — как говорится, на сытую старость.

В прошлом году компания Porsche отгрузила клиентам 237 778 автомобилей (на 6% больше, чем в 2015-м), объем выручки вырос на 4% и достиг 22,3 млрд евро, операционная прибыль увеличилась на 14% и составила 3,9 млрд евро. Решение о бонусах было принято несмотря на то, что материнский концерн Volkswagen переживает сейчас не лучшие времена из-за дизельгейта. Руководство Porsche считает, что как бы трудны ни были объективные обстоятельства, сотрудники заслуживают справедливой оценки своего труда, а потрудились они прекрасно.

Ранее концерн Daimler назначил премии своим сотрудникам за успешную работу в 2016 году. Сумма более скромная, чем в Porsche, — 5400 евро, зато охват больше — бонус получили 130 тысяч рабочих.

Фото: Porsche