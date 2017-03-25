Прицеп-беглец: дело о секундах и метрах

На youtube появилось дорожное видео с хеппи-эндом. А ведь все могло закончиться иначе…

Порой от аварии отделяют доли секунды и стечение обстоятельств. Теперь об этом знает и австралиец, пополнивший интернет-копилку видеороликов своей записью. В один из дней он проезжал по дороге, на которой, вероятно, снимали классического «Безумного Макса», когда у встречного тягача отстегнулся прицеп. Громадный и увесистый «ящик» с колесами прямиком отправился на встречную полосу, но расстояние до него, хорошая реакция водителя и ширина обочины позволили увернуться и избежать столкновения.

Иногда ДТП случаются буквально на ровном месте и из-за нелепых действий «пилота». Так, «прострел» китайского «гонщика» по тоннелю закончился зрелищным столкновением.

Фото, видео: youtube