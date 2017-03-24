Глава Минтранса рассказал, сколько в 2017 году удастся выручить с помощью «Платона»

Сегодня вышло постановление Правительства Российской Федерации об изменении тарифа «Платона». Согласно документу, коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Это значит, что плата за километр пути по федеральным трассам с большегрузных автомобилей повышается до 1,91 рубля, а не до 3,06 рубля, как планировалось ранее. Новый тариф начнет действовать с 15 апреля. Это решение в экстренном порядке было принято вчера на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автомобильных перевозок.
Неслучайно журналистов интересовала эта тема и все, что с ней связано. Максим Соколов рассказал, что принято решение поработать в новых экономических условиях и понять, насколько этот тариф будет приемлем. Также на прошедшей вчера встрече было высказано пожелание рассмотреть возможность скидок при оплате проезда большегрузов в случае больших пробегов. Министр отметил, что такую статистику как раз и удается получить с помощью «Платона». Данные системы дают возможность анализировать пробеги и делать выводы. Он рассказал, что, согласно подсчетам, в 2017 году с помощью системы удастся собрать порядка 23 млрд рублей, которые пойдут на федеральные дороги. Это позволит увеличить нормативное состояние федеральных трасс до 77% (с нынешних 71%). Он отметил, что первые финансовые прикидки удалось сделать благодаря данным по итогам работы «Платона» в 2016 году. При двукратном увеличении тарифа, как планировалось ранее, поступления составили бы порядка 34 млрд рублей.
В результате поступлений от «Платона» в бюджете высвободятся средства, которые можно будет истратить на ремонт региональных дорог, которые сейчас далеко не в таком хорошем состоянии, как федеральные. Только 40% региональных дорог соответствуют нормативам. Он отметил, что эти деньги будут непременно «окрашены», то есть будет расписано, сколько и на какие цели было истрачено. Что касается первоочередных объектов, нуждающихся в реконструкции, министр отметил, что в этом поможет проект «За безопасные и качественные дороги», с помощью которого выявляются «убитые» участки дорог.
Министр также коснулся темы увеличения до 12 лет межремонтного срока эксплуатации дорог. Максим Соколов ответил, что дорожники к этому вполне готовы и технологически, и финансово. Увеличение межремонтного срока позволит сэкономить средства, которые будут истрачены на другие цели. Согласно новым технологиям, дорожники будут быстрее ремонтировать верхний слой дороги и чуть медленнее — нижние слои (основного полотна).
Министр также рассказал о продолжении переговоров между странами, входящими в Евразийский экономический союз. В 2025 году должно произойти объединение транспортных систем стран, входящих в этот союз. Это непросто, так как в каждой стране существует своя налоговая и тарифная специфика, но есть надежда, что к намеченной дате все спорные вопросы будут урегулированы, по крайней мере движение в этом направлении уже есть.
- Согласно статистике Росавтодора, в начале 2017 года в России на 11,2% вырос объем грузооборота на автомобильном транспорте по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Общее количество перевезенных автотранспортом грузов в январе также увеличилось на 5,5% и составило 318,7 млн тонн.
- Всего в Дорожный фонд России с ноября прошлого года по февраль текущего было собрано 20,65 млрд рублей.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС и «За рулем»