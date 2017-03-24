Глава Минтранса рассказал, сколько в 2017 году удастся выручить с помощью «Платона»

Повышение тарифа «Платона» дело решенное — новый коэффициент начнет действовать с 15 апреля. Уже есть предварительный прогноз, сколько удастся собрать денег с большегрузов с учетом введения нового тарифа. Об этом и многом другом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказал министр транспорта Максим Соколов.

Сегодня вышло постановление Правительства Российской Федерации об изменении тарифа «Платона». Согласно документу, коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Это значит, что плата за километр пути по федеральным трассам с большегрузных автомобилей повышается до 1,91 рубля, а не до 3,06 рубля, как планировалось ранее. Новый тариф начнет действовать с 15 апреля. Это решение в экстренном порядке было принято вчера на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автомобильных перевозок.

Неслучайно журналистов интересовала эта тема и все, что с ней связано. Максим Соколов рассказал, что принято решение поработать в новых экономических условиях и понять, насколько этот тариф будет приемлем. Также на прошедшей вчера встрече было высказано пожелание рассмотреть возможность скидок при оплате проезда большегрузов в случае больших пробегов. Министр отметил, что такую статистику как раз и удается получить с помощью «Платона». Данные системы дают возможность анализировать пробеги и делать выводы. Он рассказал, что, согласно подсчетам, в 2017 году с помощью системы удастся собрать порядка 23 млрд рублей, которые пойдут на федеральные дороги. Это позволит увеличить нормативное состояние федеральных трасс до 77% (с нынешних 71%). Он отметил, что первые финансовые прикидки удалось сделать благодаря данным по итогам работы «Платона» в 2016 году. При двукратном увеличении тарифа, как планировалось ранее, поступления составили бы порядка 34 млрд рублей.

В результате поступлений от «Платона» в бюджете высвободятся средства, которые можно будет истратить на ремонт региональных дорог, которые сейчас далеко не в таком хорошем состоянии, как федеральные. Только 40% региональных дорог соответствуют нормативам. Он отметил, что эти деньги будут непременно «окрашены», то есть будет расписано, сколько и на какие цели было истрачено. Что касается первоочередных объектов, нуждающихся в реконструкции, министр отметил, что в этом поможет проект «За безопасные и качественные дороги», с помощью которого выявляются «убитые» участки дорог.

Министр также коснулся темы увеличения до 12 лет межремонтного срока эксплуатации дорог. Максим Соколов ответил, что дорожники к этому вполне готовы и технологически, и финансово. Увеличение межремонтного срока позволит сэкономить средства, которые будут истрачены на другие цели. Согласно новым технологиям, дорожники будут быстрее ремонтировать верхний слой дороги и чуть медленнее — нижние слои (основного полотна).

Министр также рассказал о продолжении переговоров между странами, входящими в Евразийский экономический союз. В 2025 году должно произойти объединение транспортных систем стран, входящих в этот союз. Это непросто, так как в каждой стране существует своя налоговая и тарифная специфика, но есть надежда, что к намеченной дате все спорные вопросы будут урегулированы, по крайней мере движение в этом направлении уже есть.

Согласно статистике Росавтодора, в начале 2017 года в России на 11,2% вырос объем грузооборота на автомобильном транспорте по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Общее количество перевезенных автотранспортом грузов в январе также увеличилось на 5,5% и составило 318,7 млн тонн.

Всего в Дорожный фонд России с ноября прошлого года по февраль текущего было собрано 20,65 млрд рублей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС и «За рулем»